Cinzia Angelini, annesinin II. Dünya Savaşı sırasında geçen çocukluğundan hikayeler dinleyerek büyüdüğü Milano'dan geliyor. Bu hikayeler, bağımsız olarak ürettiği filmi Mila'ya ilham verdi. Angelini, “Annem savaş sırasında sadece 5 yaşındaydı ve memleketi Trento, 1943'te ağır bir şekilde bombalandı” diyor. "Her zaman bombardıman uçakları geldiğinde nasıl hissettiğinden bahsederdi. [Korkudan donmuş] biri onu alana kadar hareket etmez veya sığınağa koşmazdı."

Angelini 1990'larda genç bir kadınken Bosna savaşı da benzer bir izlenim bırakmıştı. “Bu dehşetin yaşandığı yer İtalya'ya çok yakındı, Akdeniz'in hemen karşısındaydı” diye devam ediyor. “Bu yüzden her zaman çatışmaları, özellikle de çocukların savaşın ortasında yaşadıklarını eleştirmek için

animasyonla bir şeyler yapmak istedim. Bu, filmin temel fikri haline geldi.”