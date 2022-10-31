MILA, CINZIA ANGELINI'DEN KISA BİR FİLM
Pandemi, son iki yılda stüdyoların ve sanatçıların birlikte çalışma şeklini değiştirdi. Ancak uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasından on yıl önce, film yapımcısı Cinzia Angelini, 3B animasyonlu kısa film Mila'yı yaratmak için bağımsız bir sanal animasyon stüdyosunda küresel bir ekip kurdu. Angelini ve 35 ülkeden 350 sanatçıdan oluşan gönüllü bir ekip, büyük amaçlarını gerçekleştirmek için bütçe olmadan 10 yıldan fazla çalıştı. Bulutta prodüksiyonla birleştirilen, savaşın kaosu içinde yaşayan küçük bir kızın dokunaklı hikayesini anlatan ödüllü bir film sundular.
Cinzia Angelini (solda) ve annesi İtalya'nın Trento şehrinin meydanında. Cinzia Angelini tarafından sağlanmıştır.
Cinzia Angelini, annesinin II. Dünya Savaşı sırasında geçen çocukluğundan hikayeler dinleyerek büyüdüğü Milano'dan geliyor. Bu hikayeler, bağımsız olarak ürettiği filmi Mila'ya ilham verdi. Angelini, “Annem savaş sırasında sadece 5 yaşındaydı ve memleketi Trento, 1943'te ağır bir şekilde bombalandı” diyor. "Her zaman bombardıman uçakları geldiğinde nasıl hissettiğinden bahsederdi. [Korkudan donmuş] biri onu alana kadar hareket etmez veya sığınağa koşmazdı."
Angelini 1990'larda genç bir kadınken Bosna savaşı da benzer bir izlenim bırakmıştı. “Bu dehşetin yaşandığı yer İtalya'ya çok yakındı, Akdeniz'in hemen karşısındaydı” diye devam ediyor. “Bu yüzden her zaman çatışmaları, özellikle de çocukların savaşın ortasında yaşadıklarını eleştirmek için
animasyonla bir şeyler yapmak istedim. Bu, filmin temel fikri haline geldi.”
Cinzia Angelini'nin bağımsız filmi Mila, bir çocuğun II. Dünya Savaşı İtalya'sındaki deneyiminin hikayesini anlatıyor. Cinzia Angelini tarafından sağlanmıştır.
Angelini, 2009'da Mila'yı yapmaya karar verdiğinde Dreamworks, Disney ve Illumination gibi büyük stüdyolarla çalışan bir animasyoncu ve hikaye sanatçısı olarak neredeyse yirmi yıllık bir deneyime sahipti. İki amacı olan kişisel bir projeydi: “Ayrıca yönetmenlik yapabileceğimi de göstermek istedim” diyor. “O zamanlar, Hollywood'da aksanlı bir kadın olmak, yönetmenlik yapmak istemek çok karşılık bulabilecek bir şey değildi”
Mila, savaş zamanında bir çocuğun deneyimini dil ve kültürü aşan bir şekilde temsil etmek için yaratıldı. “İnsanlar bana neden Mila'yı 2B yerine 3B yaptığımı sordular. İzleyiciyi bombardımanın kaosuna çekmek istedim,” diyor Angelini. "Filmi 3D olarak, bütçe olmadan yüksek kalitede yapmak çılgın bir yolculuktu çünkü çeşitli departmanlarda uzmanlaşmış birçok kişiye ve çok duyarlı işleme hatlarına ihtiyaç vardı."
Gönüllü bir sanatçı, Mila'daki bir aksiyon sahnesi üzerinde çalışıyor. Cinzia Angelini tarafından sağlanmıştır.
Angelini, Mila'nın hikayesini geliştirip meslektaşlarıyla paylaştıkça, fikrin onlarda yankı bulduğunu gördü. “İnsanlar bana 'Ee, Mila'yı yapıyor muyuz?' diye sormaya başladılar. 'Bütçem yok' dedim. Bana ücretsiz çalışacaklarını söylediler.” Başlangıçta 10 gönüllü sanatçıdan oluşan grup arkadaşlar ve arkadaşların arkadaşları arasında ağızdan ağıza yayılarak sonunda 35 ülkeden 350'den fazla kişiye genişledi.
Angelini, “Bu aslında Mila'nın başarısının bir sırrı” diyor. “Yüzlerce insanı projede ücretsiz çalışmaya yönlendirdi, çünkü savaşın ortasındaki çocukların trajedisine dikkat çekebilecek bir şeydi. Sanatçılar hassas insanlardır; ayıracak boş zamanları olduğunda söyleyecek bir şeyleri olan bir proje seçmek isterler.”
Angelini ve ekibi, 2010 yılında Mila'yı yaratma arayışına girdi. Maya ve Arnold ile birlikte çalışarak, “Birden fazla set, efekt ve 300'e yakın varlık içeren büyük bir proje haline geldi” diyor.
Ancak gönüllüleri işe almak kolay olsa da, illüstratörler, tasarımcılar, animatörler ve ışıkçılardan oluşan küresel, çok dilli bir ekibi yönetmek kolay değildi. Angelini, “Farklı donanım ve yazılımlara sahip 35 ülkedeki işlem hattını hayal edin” diyor. Yapımcı Andrea Emmes, karmaşıklıkların yönetilmesine yardımcı olmak için projeye erkenden katıldı.
Mila ekibi birlikte, uzaktan çalışmanın hâlâ bir yenilik olduğu bir dönemde bağımsız bir sanal animasyon stüdyosu kurdular. İşbirliği ve iletişim için
bir dizi aracı bir araya getirdiler. Angelini, “Başlangıçta, iletişim e-posta ve Skype ile oldu” diyor. “Ve 90'lı yıllardan kalma, çok hantal ve yavaş bir forumla başladık.” Kullanıma sunulduklarında Slack ve ShotGrid gibi yeni bulut işbirliği araçlarını benimsediklerinde Angelini, “Bu çığır açan bir şeydi” diyor.
Ancak gönüllü bir ekiple teslim tarihleri belirlemek zordu. “Bazı insanlar tek bir şey üzerinde, bazılarıysa yüz şey üzerinde çalıştı” diyor. “Gönüllülerle çalışırken her şeyi 10 ile çarpmamız gerektiğini öğrendik. Birisi bir şeyi
bir günde yapabileceğini söylerse, 10 günde yapacağı anlamına geliyordu.”
Yavaş tempo, teknolojiye ayak uydurmayı da zorlaştırdı. Proje, yazılım yükseltmeleri ve yeni ve daha iyi araçların benimsenmesi aşamasına geçti, ancak sonrasında geleneksel bir stüdyoda bir hafta alacak uyumluluk güncellemeleri Mila ekibini aylarca geriye götürdü.
Angelini, “O zamanlar, ne kadar çılgınca, imkansız ve zorlu bir şey yaptığımızın farkında değildik” diyor. "Ama tek yol buydu, gönüllülere ihtiyacımız vardı ve gönüllüler dünyanın her yerine dağılmıştı."
Angelini, karmaşık üretimi yönetmek için ShotGrid'in benimsenmesinin “işlem hattını sağlamlaştırmaya yardımcı olacak önemli adımlardan biri olduğunu” söylüyor. Cinzia Angelini tarafından sağlanmıştır.
Angelini ve Mila ekibi, lojistik ve teknik zorluklar devam ettikçe ağızdan ağıza kitle fonlaması ve hatta bir TEDx Konuşması yoluyla film için destek kazanmaya devam etti. Angelini, “Çoğu zaman, rastgele bir yabancıdan kişisel bir hikaye paylaşan bir not açardım” diyor. “İnsanların bu projeye gerçekten inandığını bildiğim sürece durmam mümkün değildi.”
Autodesk, 2017'nin sonlarında projeyi desteklemek için dahil oldu ve küresel ekibin hepsinin aynı yazılımla çalışabilmesi için Maya ve Arnold lisansları sağladı. ShotGrid prodüksiyon izleme yazılımını kullanan ekip, işlem hattını daha verimli bir şekilde yönetmek ve iletişimi kolaylaştırmak için bulut tabanlı bir sanal stüdyo oluşturdu.
Angelini'nin tam zamanlı işvereni olan Cinesite, 2019'da büyük stüdyo prodüksiyonları arasında planlanan bir boşluk sırasında Mila'yı bitirmeye yardımcı olmayı teklif etti. Angelini, “10 yılın sonunda nihayet Mila'yı 11 ayda bitirdik” diyor.
Filmin bir ön izlemesi (2.07 dk.), Mila'nın Trento'nun şehir meydanının bombalanması olayına yakalanırken yaşadığı deneyimi anlatıyor. Cinzia Angelini tarafından sağlanmıştır.
Ocak 2021'de tamamlanan Mila, savaşın sonuçlarına katlanmaya devam eden çocuklara adanmıştır. Hikaye, Trento'nun bombalanması sırasında evini ve ailesini kaybeden küçük bir kızı anlatıyor. Mila, onu kurtarmaya gelen genç bir kadının yardımıyla yıkımdan kurtulur ve onun hayal gücü ve iyimserliği yeni bir yaşam için umut verir.
Diyalogsuz anlatılan film, hikayenin duygusal ağırlığını etkileyici karakterler, zengin görseller ve müzikle aktarıyor. UNICEF İtalya, Mila'yı destekleyen 30'dan fazla sponsordan biri oldu ve “dünyanın dört bir yanındaki sanatçılar tarafından tasarlanan evrensel dilin gücüne” atıfta bulundu.
Mila, 2021 ve 2022'de Trento Film Festivali'nde eve dönüş de dahil olmak üzere film festivali turnesine çıktı. Aldığı övgüler, 30’dan fazla ödül içerir.
Filmden Trento'nun şehir meydanının bombalanmasını anlatan bir sahne. Cinzia Angelini tarafından sağlanmıştır.
Prodüksiyonun bir başka büyük amacı da gönüllü ekibe yaptıklarının karşılığında bir şeyler vermek yani öğrenmelerine, network oluşturmalarına ve iş bulmalarına yardımcı olmaktı. Angelini, “Elbette film övgülerini alacaklardı” diyor. “Ayrıca, bize katılan öğrencilerin büyük stüdyolarda 15 yıllık deneyime sahip süpervizörlerle yakından çalışabilmeleri için mentorluk da düzenledik. Ve iki veya üç yıllık sektör deneyimine sahip olan birçok gönüllü, Mila'daki çalışmalarını başka işler bulmak için kullandı. Büyük bir huni gibi olduk.”
Film aynı zamanda yaratıcısının kariyerinde bir dönüm noktası haline geldi. Angelini, “Bitmeden önce bile bana çok şey verdi” diyor. “Cinesite, Mila konusunda bana yardımcı olurken, bir sonraki tecrübeli animasyoncu David Feiss’in yardımcı yönetmen olacağı uzun metrajlı filmleri olan Aniventure yapımı HitPig'i yönetmemi istedi. Bu, Mila ve aynı zamanda bu 10 yıl boyunca edindiğim deneyimler sayesinde oldu.”
Mila'nın ana karakteri annesiyle birlikte daha mutlu zamanlardayken. Resim Cinzia Angelini tarafından sağlanmıştır.
Mila artık tamamlandığı için, Angelini filmin duygusal etkisini her yerdeki izleyicilere ulaştırmak istiyor. “Ödül kazanmak elbette harika, ancak benim hedefim bunu mümkün olduğunca çok insanla paylaşmak” diyor. “Bu projeye başladığımda Suriye'de savaş başlıyordu. Ve şimdi, Taliban Afganistan'a geri döndü. Birbirleriyle savaşmak insan doğasında var ama umarım gelecek nesil daha duyarlı olur.”
Angelini'nin en çok ulaşmak istediği kitle gelecek nesil. “Belki bir çocuk görür” diyor. “Büyük kırmızı düğmeye basıp basmamaya karar vermesi gereken geleceğin bir diplomatı veya politikacısı. Belki Mila'dan bir kare hatırlayıp
iki kez düşünürler.”