100 yıllık bir elektrik ve mekanik müteahhitlik şirketi olan ve İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren Bravida, dijital bir dönüşümün ortasında. Firma, kuzey ve güney Stockholm'ü birbirine bağlayan 3,1 milyar Euro’luk bir otoyol projesi olan E4 Stockholm Bypass Projesi'nde şimdiye kadarki en büyük işini aldı. Yeni çevre yolu, çoğunluğu tünel olmak üzere 21 km uzunluğunda olacak. Bravida, güç, aydınlatma, HVAC, atık su ve yangınla mücadele için sistemler geliştirmek ve kurmak için sözleşme imzaladı. Sadece bir E4 tünelinde 76 trafo, 20.000 aydınlatma armatürü ve 23.000 püskürtücü başlığı bulunuyor.

Autodesk, önemli üretkenlik kazanımları sağlayan tamamen dijital bir iş akışını benimsemek için Bravida ile ortaklık kurdu: Revit ve BIM Collaborate Pro'daki otomasyon ve bulut işbirliği özellikleri, hizmetlerde %87 maliyet düşüşü sağladı. Şirket, gelecekte tahmine dayalı bakım yapmasını sağlayacak olan Autodesk Platform Hizmetleri’ni (önceden Forge olarak biliniyordu) kullanarak 3D BIM modellerini bağlayabiliyor. Bravida'nın ekipleri, dijital dönüşümü yeni özellikler geliştirmek için bir fırsat olarak benimseyerek, çalışma şekillerini yeniden tasarlıyor.