Anel Group’un yolculuğu, 1986 yılında Elektrik Mühendisi Rıdvan Çelikel’in Anel Elektrik’i kurması ile başlıyor. 35 yıl önce kurulan şirket, elektrik ve mekanik taahhüte ek olarak, pano üretimi, gemi elektrik ve elektronik sistemleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve işletme bakım alanlarında faaliyet gösteren, yaklaşık 2000 kişinin çalıştığı bir şirketler grubuna dönüşüyor.

Kuruluşundan bu yana 3 kıta ve 14 ülkede, 13 milyon metrekareden büyük bir alanda, 200’den fazla projeyi başarıyla tamamladı. Günümüzde ise Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi ve Dubai), İngiltere, Hollanda ve Azerbaycan’da devam eden elektrik ve mekanik taahhüt operasyonlarına ek olarak, işletme bakım, alçak gerilim pano üretimi, gemi elektrik ve elektronik sistemleri (savunma sanayi) ve geri dönüşüm alanlarında da hizmet veriyor.

Kendisi de Elektrik Mühendisi olan Anel Grup Teklif ve Satın Alma Direktörü K. Serkan Kılıç, “Biz, hayal ettiğimiz dünya için çözümler üretmeye çalışan bir ekibiz” diyerek sözlerine başlıyor ve şöyle devam ediyor: “Tek bir yapı bile dünyada büyük değişim yaratabilir: İki kıtayı bağlayan bir köprü, dünyayı küçülten bir havalimanı, hayat kurtaran bir hastane... Dünya tarihi bunun örnekleriyle dolu.”

Bir yapı projesinin başarısının, farklı disiplinlerdeki mühendislik becerilerinin uyum içerisinde bir araya gelebilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Kılıç, “Biz, yapının elektrik ve mekanik katmanlarında mühendislik becerilerimizi ortaya koyuyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde, kapsamlı ve kompleks projeleri hayata geçirmek, en büyük tutkumuz” diyor ve ekliyor: “Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için mühendislik ve teknoloji gücümüzü, stratejik becerilerimizle birleştiriyor ve yenilikçi girişimlerde bulunuyoruz.”