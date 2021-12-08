Türkiye’nin tarım ihracat merkezlerinden Mersin’de yer alan Akyürek Makine, kurulduğu 1973 yılından bu yana hasat sonrası hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum gıda işleme sanayi için makineler tasarlıyor, üretiyor ve bu alana yönelik tesis ve fabrikalar kuruyor. Türkiye’de %95 pazar payına sahip olan kuruluş, çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Akyürek Makine Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü İlker Akyürek, Türkiye’deki Tarım Kredi Kooperatiflerine çok sayıda tesis kurduklarını, dünyada ise hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum üretilen 216 ülkeden 95’ine benzer fabrikalar kurduklarını vurguluyor.

Bakliyat eleme konusunda dünyadaki ilk üç firma arasında yer alan Akyürek Makine, gıda ürünlerinin işlenmesine yönelik en kritik adımlarda rol oynuyor. Temizleme, boylama, sınıflandırma ve paketleme işlemlerinde müşteriye özel tasarım ve üretimi ile tüm dünyanın tercih ettiği bir marka olan Akyürek Makine, konseptten üretime kadar tüm aşamalarda, üç boyutlu modelleme ve tasarım platformu Autodesk Product Design & Manufacturing Collection kullanıyor.