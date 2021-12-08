AKYÜREK MAKİNE
Mersin’de 48 yıldır faaliyet gösteren Akyürek Makine A.Ş., bakliyat, baharat, kuruyemiş ve tohum başta olmak üzere tüm kuru taneli tarım ürünlerini işleyen yüksek teknoloji ile donatılmış makinelerin imalatında Türkiye’de pazar lideri olurken dünyada ise trend belirleyen firma haline gelmeyi başardı. Tütün işleme makinelerinin üretiminde de dünyanın üç üreticisinden biri olan Akyürek Makine, Türkiye’nin ise bu alandaki tek üreticisi. Başarısının ardında, müşteriye özel çözümler üretebilme ve bunu yaparken doğru teknolojileri kullanabilme becerileri yatıyor. Ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda dijital dönüşümünü de titizlikle planlayan Akyürek, ürün tasarım ve üretim süreçlerinde, Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ürününü kullanıyor.
Türkiye’nin tarım ihracat merkezlerinden Mersin’de yer alan Akyürek Makine, kurulduğu 1973 yılından bu yana hasat sonrası hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum gıda işleme sanayi için makineler tasarlıyor, üretiyor ve bu alana yönelik tesis ve fabrikalar kuruyor. Türkiye’de %95 pazar payına sahip olan kuruluş, çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Akyürek Makine Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü İlker Akyürek, Türkiye’deki Tarım Kredi Kooperatiflerine çok sayıda tesis kurduklarını, dünyada ise hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum üretilen 216 ülkeden 95’ine benzer fabrikalar kurduklarını vurguluyor.
Bakliyat eleme konusunda dünyadaki ilk üç firma arasında yer alan Akyürek Makine, gıda ürünlerinin işlenmesine yönelik en kritik adımlarda rol oynuyor. Temizleme, boylama, sınıflandırma ve paketleme işlemlerinde müşteriye özel tasarım ve üretimi ile tüm dünyanın tercih ettiği bir marka olan Akyürek Makine, konseptten üretime kadar tüm aşamalarda, üç boyutlu modelleme ve tasarım platformu Autodesk Product Design & Manufacturing Collection kullanıyor.
Akyürek Makine, 2016 yılında Autodesk Inventor ile 3 boyutlu modelleme ve tasarıma geçiş yaptı ve devam eden süreçte AutodeskProduct Design & Manufacturing Collection’ı kullanmaya başladı. Akyürek Makine ekibi ilk etapta Autodesk Product Design & Manufacturing Collection içerisinde yer alan Inventor, Factory Utility ve Advance Steel yazılımlarının eğitimlerini aldı. Son dönemde de entegrasyon ihtiyaçlarına yönelik olarak Vault kullanımı gündemde.
Akyürek Makine Yönetim Kurulu Üyesi ve Tedarik Zinciri Direktörü İpek Akyürek, “Küresel bir oyuncu olarak, operasyonel süreçlerimizle entegre olabilen, inovasyon yeteneklerimizi destekleyen, tasarım ve modelleme süreçlerinde hız kazandıran bir teknoloji altyapısı kullanmak durumundayız. Üretime sıfır hata ile girmemiz, üretimde oluşabilecek hatalardan kaynaklanan zararları minimize etmemiz gerek. Autodesk PDMC, bize bu beklentilerimize uygun bir altyapı sağlıyor” diyor.
KURU TANELİ ÜRÜN İŞLEME TESİSİ
“Küresel bir oyuncu olarak, operasyonel süreçlerimizle entegre olabilen, inovasyon yeteneklerimizi destekleyen, tasarım ve modelleme süreçlerinde hız kazandıran bir teknoloji altyapısı kullanmak durumundayız. Üretime sıfır hata ile girmemiz, üretimde oluşabilecek hatalardan kaynaklanan zararları minimize etmemiz gerek. Autodesk çözüm paketi, bize bu beklentilerimize uygun bir altyapı sağlıyor”
—İpek Akyürek, Yönetim Kurulu Üyesi ve Tedarik Zinciri Direktörü, Akyürek Makine
Akyürek Makine ekibinin entegre CAD, CAM ve CAE uygulamalarından oluşan Autodesk Product Design & Manufacturing Collection ile tasarladığı ve ürettiği makineler, hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum ailesinde yer alan kuru ürünlere hasat esnasında ve hemen sonrasında karışan toz, taş, toprak gibi yabancı maddeleri, ürüne karışan yabani tohumları ayıklayabiliyor, ürünün içindeki az gelişmiş, zarar görmüş, kırılmış taneleri eleyebiliyor ve ürünü boyutlarına göre ayırarak paketleyebiliyor.
Ayırma işlemi, mahsulün eni, boyu ve genişliği göz önüne alınarak yapılabildiği gibi, temizlik kalitesini arttırmak ve ürün sınıflandırmasını gerçekleştirmek için kütlesel ağırlık ve renge göre de yapılabiliyor. Özetle, Akyürek Makine tarafından tasarlanan ve kurulan tesisler, alanındaki en ayrıntılı ayırma ve eleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Akyürek Makine Yönetim Kurulu Üyesi ve Tedarik Zinciri Direktörü İpek Akyürek, “Müşteri ihtiyacına göre farklı ürünler için farklı kapasitelerde makineler tasarlayarak üretebiliyoruz. Ürün kütüphanemizde yer alan modülleri müşteriye uygun hale getirerek, tesis için belirlenen alana en uygun çözümleri hızla geliştirmemiz, Autodesk Product Design & Manufacturing Collection tasarım altyapısında çok kolaylaştı. Ayrıca, mekanik veya bilgisayar kontrollü olmak üzere, müşterilerimizin bütçe planlarına uygun seçeneklere de sahibiz” diyor.
Akyürek Makine, tasarım ve üretim sürecinin yanı sıra, montaj, satış sonrası destek ve bakım süreçlerinin de yönetimini Autodesk Product Design & Manufacturing Collection üzerinde gerçekleştirerek, bütünsel bir verimlilik hedefliyor. Autodesk Çözüm Paketi sayesinde kurulumun yapılacağı sahanın üç boyutlu bir görüntüsü üzerinde montajın tüm aşamalarını gösteren videolar üretip, montaj ekipleri ile paylaşmak mümkün oluyor.
Böylece, müşteri memnuniyetinde son derece belirleyici olan montaj aşamasında da hız kazanılıyor. Ayrıca, periyodik bakım ve destek hizmetlerinin yönetimi de Autodesk Product Design & Manufacturing Collection üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Akyürek Makine Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü İlker Akyürek, yurtdışındaki makineler için yedek parça ve bakım tarafını yurtdışı ofisleri ve bayileri aracılığıyla yürüttüklerini belirtiyor.
“Autodesk Çözüm Paketi’ni kullanmamızın üretim süreçleri açısından çok büyük artıları oldu. Tasarladığımız bir makinenin sıkışma oranlarını, ürün akışlarında yaşayabileceğimiz sorunları, daha model aşamasında iken bilgisayar ortamında görebiliyoruz. Bu yaklaşım, gerçek üretime geçtiğimizde yaşayacağımız sorunları önceden fark etmemizi, üretime geçmeden önce bu sorunları ortadan kaldırmamızı sağlıyor. Autodesk’in sunduğu bu güçlü teknoloji altyapısında, mühendislik becerilerimizi en üst düzeyde kullanabiliyor, üretim hatalarını ve bu hatalardan kaynaklanan maliyetleri minimize etmiş oluyoruz.”
—İlker Akyürek, Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü, Akyürek Makine
Yurtdışında çeşitli ülkelerde ofisleri ve güçlü bir bayilik ağı bulunan Akyürek Makine, Inventor’ın 3 boyutlu modelleme ve tasarım olanaklarını kullanmaya başlamasıyla birlikte müşteri ihtiyaçlarına göre yeni ürün modelleme ve bu modelleri müşteriye sunma/onay alma konularında çok ciddi bir hız kazanmış.
Avrupa’da Balkan ülkeleri, Afrika’da Sudan, Nijerya ve Etiyopya’da çok sayıda tesis kurmuş. Özellikle susam konusunda dünyada hatırı sayılır bir ismi var. Akyürek Makine Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü İlker Akyürek, “Susam konusunda son üç yıldır daha derin bir uzmanlık geliştirdik. Susamı ayıklayarak soyma aşamasından itibaren işleyerek, tahine dönüştürebilen makine tasarladık” diyor.
Akyürek Makine bu noktaya gelişini, üç yıl önce kurduğu Ar-Ge merkezine ve inovasyon yeteneklerini destekleyen Autodesk Product Design & Manufacturing Collection altyapısına borçlu. İlker Akyürek, “Ar-Ge merkezimizdeki mühendislerimiz hiç boş durmuyorlar, müşterilerimizi çok iyi dinleyerek, tamamen onların beklentilerine uygun yeni ürünler geliştirmeye odaklanmış durumdalar” diyor.
Tütün İşletme Tesisi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Tedarik Zinciri Direktörü İpek Akyürek, 2 boyutlu modellemeden 3 boyutlu modellemeye geçiş sırasında ürün kütüphanelerini de genişletmeye başladıklarını vurguluyor ve bunun verimliliklerine etkisini şu sözlerle ifade ediyor: “Şu anda yeni tasarımlarımız zaten Inventor’da 3 boyutlu olarak modelleniyor ve ürünün bileşenleri yani ürünü oluşturan malzemeler de kütüphanedeki yerini alıyor. 2016 yılından bu yana, mevcut 2 boyutlu modellerimizi de adım adım 3 boyutlu modellere dönüştürdük ve dönüştürmeye de devam ediyoruz.”
“Böylece, ürün kütüphanemiz giderek zenginleşiyor. Zamanla, her yeni siparişin modellemesinde kütüphanemizden ilgili ürünleri seçerek yeni konfigürasyonları hızla oluşturabilmeye başladık. Bir makine konfigürasyonu oluşturulurken, hangi malzemeden ne kadar gerekeceği, ne kadar fire olabileceği artık net olarak görülebiliyor.”
“Çünkü aldığımız hammaddelerin ölçülerini de standartlaştırdık. Böylece, projelendirme aşamasında çok daha hızlı hareket ederek, maliyetleri de hızla belirleyebiliyoruz. Bu bize, fiyatlandırmada ve rekabette avantaj sağlayan bir özellik. Önümüzdeki dönemde ERP entegrasyonumuzda da istediğimiz noktaya getirdiğimizde, çok daha yüksek bir verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz.”
Kabak Çekirdeği İşletme Tesisi
Akyürek Makine Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ticaret Direktörü İlker Akyürek, Autodesk Product Design & Manufacturing Collection’ın üretim süreçlerinde maliyetleri düşürücü bir etki yarattığına da dikkat çekiyor: “Autodesk Çözüm Paketini kullanmamızın üretim süreçleri açısından çok büyük artıları oldu. Tasarladığımız bir makinenin sıkışma oranlarını, ürün akışlarında yaşayabileceğimiz sorunları, daha model aşamasında iken bilgisayar ortamında görebiliyoruz.”
“Bu yaklaşım, gerçek üretime geçtiğimizde yaşayacağımız sorunları önceden fark etmemizi, üretime geçmeden önce bu sorunları ortadan kaldırmamızı sağlıyor. Statik tarafta da hangi sacı kullanmamız gerektiğini söyleyen ek programlarımız var. Bu sayede, optimum malzemeleri kullanarak ürünün sahip olması gereken dayanıklılığı temin edebiliyoruz. Autodesk’in sunduğu bu güçlü teknoloji altyapısında, mühendislik becerilerimizi de en üst düzeyde kullanabiliyoruz. Böylece, üretim hatalarını ve bu hatalardan kaynaklanan maliyetleri minimize etmiş oluyoruz.”
Akyürek Makine, bundan sonraki hedefini uçtan uca dijital dönüşüme çevirmiş durumda. İpek Akyürek, Endüstri 4.0’a geçiş konusunda detaylı bir çalışma başlattıklarını belirtiyor: “Yeni bir fabrika yatırımı için çalışmalara başladık ve bu süreçte bütün adımlarımızı Endüstri 4.0’a uygun olarak atmayı hedefliyoruz. Şu an bulunduğumuz 60 dönümlük alana ek olarak, organize sanayide 155 dönümlük yeni bir arazi yatırımımız var. Yaz aylarında temel atmaya hazırlanıyoruz. Yeni fabrikamızı, uçtan uca dijital altyapısını hazırlayarak faaliyete geçireceğiz. Hedefimiz, yanımıza Autodesk gibi güvendiğimiz yol arkadaşlarımızı alarak dijital dönüşüm yolculuğumuzda sağlam adımlar atmak.”