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Akıllarda iz bırakacak müthiş animasyonlar oluşturmanıza imkan tanıyabilecek araçları yakından inceleyin.
İskeleti modellenmiş karakterler için deformasyonlar dahil olmak üzere gerçeğe yakın bir performansla karmaşık hareket sistemleri oluşturun.
Çokgen, alt bölüm yüzeyi ve eğri tabanlı modelleme özellikleri ile parametrik ve organik nesneler oluşturun.
Sahne animasyonunun grafik gösterimini kullanarak animasyon eğrileri oluşturun, görüntüleyin ve düzenleyin.
Klip harmanlama ve doğrusal olmayan animasyon ile farklı çekimler arasında geçiş yapın veya tek bir animasyonda birleştirin.
Büyük veri kümelerini hızla yükleyin ve düzenleyin, yerel araçları kullanarak doğrudan verilerle çalışın.
Işıklandırma, malzemeler, kamera ve daha birçok ortam değişikliğini gerçek zamanlı görmek için Arnold Görüntüleme Görünümü'nü kullanın.
Yeniden topoloji oluşturma araçları
3DS MAX, MUDBOX
Çokgen örgü verilerini otomatik ama doğruluktan ödün vermeyen bir biçimde temiz, dörtgen tabanlı bir topolojiye dönüştürerek gereksiz derecede karmaşık ve yüksek çözünürlüklü varlıkları veya geleneksel modelleme çalışmalarını sadeleştirin.
Akıllı Ekstrüzyon
3DS MAX, MAYA
Çokgen modellemeyi bir üst seviyeye taşıyan sektör lideri Akıllı Kalıptan Geçirme özelliğiyle örgü dokusunu etkileşimli bir şekilde Artırma veya Azaltma imkanından yararlanarak hızla yaratıcılığınızı yansıtan içerikler oluşturun.
Örgü ve yüzey modelleme
3DS MAX, MAYA
Çokgen, alt bölüm yüzeyi ve eğri tabanlı modelleme özellikleri ile parametrik ve organik nesneler oluşturun.
Kapsamlı UV düzenleme araç seti
MAYA, 3DS MAX, MUDBOX
Çokgen, NURBS ve alt bölüm yüzeylerine ait UV doku koordinatlarını 2B modunda görüntüleyip düzenleyin.
Değiştirici yığını iş akışı
3DS MAX
Sektörde standart olarak kabul edilen, kullanımı kolay bir dizi tahribatsız test ve tasarım değiştirme aracıyla fikirlerinizi kavramsallaştırın, yineleyin ve yenilerini keşfedin.
Karakter tasarımı
3DS MAX, MAYA
İskeleti modellenmiş karakterler için deformasyonlar dahil olmak üzere gerçeğe yakın bir performansla karmaşık hareket sistemleri oluşturun.
Mavi Kalem araç seti
MAYA
Zaman içinde pozlar çizin, hareket yaylarını tanımlayın, bir çekimi işaretleyin veya sahnenize yorumlar ve açıklamalar ekleyin.
Animasyon eğrisi düzenleme
3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER
Sahne animasyonunun grafik gösterimini kullanarak animasyon eğrileri oluşturun, görüntüleyin ve düzenleyin.
Hikaye Aracı
MOTIONBUILDER
Klip harmanlama ve doğrusal olmayan animasyon ile farklı çekimler arasında geçiş yapın veya tek bir animasyonda birleştirin.
Değerlendirme Yöneticisi
MAYA
Paralel değerlendirme, GPU hızlandırmalı deforme ediciler ve arka planda önbelleğe alma olanaklarıyla animasyonlarınızı daha hızlı gözden geçirin ve daha az playblast üretin.
Eklenti desteği
3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX
Güçlü üçüncü taraf eklentileri için sağlanan destek sayesinde daha geniş imkanlara ulaşın.
Bifrost görsel programlama ortamı
MAYA
Tek bir görsel prosedürel programlama ortamında fiziksel açıdan gerçekçi ve son derece ayrıntılı simülasyonlar oluşturun.
Simülasyon ve efektler
MAYA
Aero, MPM ve Particles sistemleriyle tutuşma, kar yağışı veya parçacıklara ayrılma gibi doğal görünümlü efektler oluşturun.
Saçılma ve örnekleme
MAYA
Çarpıcı sonuçlar veren saçılım araçlarıyla devasa ölçekli karmaşık varlıklar elde ederek yepyeni bir dünya inşa edin veya etkileyici set giydirmeleri tasarlayın.
Kullanılmaya hazır grafikler
MAYA
Önceden oluşturulmuş grafikler sayesinde ilk kullanımınızdan itibaren patlamalar ve kum fırtınaları gibi harika görünümlü efektler oluşturun.
NanoVTT
MAYA
NanoVTT ile doğrudan görüntüleme alanında, Arnold görüntülerine çok yakın kalitede hacim görüntüleme işlemleri gerçekleştirin.
Etkileşimli saç düzenleme
MAYA
Güçlü ve etkileşimli düzenleme araçlarını kullanarak karakterleriniz için gerçekçi saç ve kürk tasarımları yapın.
LookdevX
MAYA
Sanatçı dostu bir görünüm geliştirme sistemiyle gölgelendirme ağları tasarlayın ve USD nesnelerine yönelik materyaller oluşturun.
Standart Yüzey gölgelendirici
ARNOLD
Enerji tasarrufu sağlayan, fiziksel tabanlı bu verimli gölgelendirici ile çok çeşitli malzemeler ve görünümler üretin.
Görüntüleyiciler
ARNOLD
Işık efektlerini kontrol etmek ve her görüntü oluşturmadan sonra otomatik olarak paraziti gidermek için Bloom, Light Mixer, Noice ve OptiX parazit giderici görüntüleyicileri kullanın.
Esnek ve genişletilebilir API
ARNOLD
Arnold'u harici uygulamalara entegre edin ve özel gölgelendiriciler, kameralar, ışık filtreleri ve çıktı sürücüleri oluşturun.
Evrensel Sahne Açıklaması (USD) desteği
ARNOLD
Üretim senaryolarında Arnold ile USD'nin gücünü en üst düzeye çıkarın.
Yıldırım hızında
MAYA
USD kullanarak devasa veri kümelerini saniyeler içinde yükleyin ve düzenleyin.
Benzersiz içe/dışa aktarma
3DS MAX, MAYA
USD verilerini yerel Maya veya 3ds Max verileri olarak içe aktarma, yerel Maya veya 3ds Max verileriniyse USD verileri olarak dışa aktarma olanağı.
Hafif önizlemeler
MAYA
Hiyerarşi Görünümü penceresini kullanarak USD sahne yapısının hızlı önizlemelerini görüntüleyin.
Açık kaynak ve tamamen özelleştirilebilir
Maya, Bifrost ve Arnold için USD eklentileri, stüdyoların gerektiği gibi özelleştirebileceği açık kaynak projeler olarak sunulmaktadır.
Python 3
3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER
Python 3’le komut dizisi oluşturup eklenti yazın.
Özelleştirme
3DS MAX, ARNOLD, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX
Yazılımların görünümünü ve çalışma biçimini üretim hattınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.
Ortam Montaj araçları
3DS MAX, MAYA
Daha kolay şekilde büyük, karmaşık dünyalar yaratın ve üretim varlıklarını gizli öğeler olarak yönetin.
Yazılım güvenliği
3DS MAX, MAYA
İşlerinizi sahne dosyalarının içerebileceği kötü amaçlı komut dosyalarına karşı korumak için sahne güvenliği araçlarını kullanın.
glTF desteği
3DS MAX
Web uygulamalarında, çevrimiçi mağazalarda, tarayıcı oyunlarında ve diğer çevrimiçi satış noktalarında kullanım için 3ds Max sahnenizdeki öğeleri glTF’e yayınlayın.