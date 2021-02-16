Tarih: 17 Haziran 2021 - 13:00

Yer: Online (Zoom)

Autodesk ve Türkiye’nin önde gelen üretim firmaları Türkiye’deki üreticilerin daha iyi ürünler üretmesine ve sürdürülebilir karlı satışlarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye Üretiminin Geleceği projesine başladı. Bu girişimde üretim trendlerini paylaşmak ve dijital dönüşüm yolculuğuna yardımcı olmak istiyoruz. Bu kapsamda 17 Haziran Perşembe günü saat 13:00’da Türkiye Üretiminin Geleceği İnovasyonu çalıştayını online olarak düzenleyeceğiz.

Çalıştayımıza katılarak şirketinizin dijital dönüşümünü konuşabilir, üretim dinamiklerini değerlendirebiliriz. Etkinliğimiz online olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir. En fazla 15 katılımcı kabul edilecektir. Kontenjan sınırlaması nedeniyle erken katılmanızı rica ederiz.

Çalıştaya katılmadan önce bu konuları dikkate alınız.