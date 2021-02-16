çalıştay

Türkiye Üretiminin Geleceği
İnovasyon Çalıştayı

Kayıt Ol

Türkiye Üretiminin Geleceği
İnovasyon Çalıştayı

Çalıştay kaydınız alınmıştır. Giriş bilgileri e-mail olarak iletilecektir.

Tarih: 17 Haziran 2021 - 13:00

Yer: Online (Zoom)

Autodesk ve Türkiye’nin önde gelen üretim firmaları Türkiye’deki üreticilerin daha iyi ürünler üretmesine ve sürdürülebilir karlı satışlarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye Üretiminin Geleceği projesine başladı. Bu girişimde üretim trendlerini paylaşmak ve dijital dönüşüm yolculuğuna yardımcı olmak istiyoruz. Bu kapsamda 17 Haziran Perşembe günü saat 13:00’da Türkiye Üretiminin Geleceği İnovasyonu çalıştayını online olarak düzenleyeceğiz.

Çalıştayımıza katılarak şirketinizin dijital dönüşümünü konuşabilir, üretim dinamiklerini değerlendirebiliriz. Etkinliğimiz online olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir. En fazla 15 katılımcı kabul edilecektir. Kontenjan sınırlaması nedeniyle erken katılmanızı rica ederiz.

Çalıştaya katılmadan önce bu konuları dikkate alınız.

  • Bu çalıştay C-level ve Senior unvanlara sahip kişilere özeldir. Çalıştay 15 kişilik kontenjan ile sınırlanmıştır. Eğer uzman rolüdeyseniz etkinlik içeriği sizin için uygun olmayacaktır.
  • Çalıştay boyunca İş Birliği, Özel Üretim, Esnek Üretim, Müşteri Deneyimi, Akıllı Servisler konularında yaşadığınız zorlukları ve iş süreçlerinize etkilerini konuşacağız. Çalıştay öncesi hazırlık yapmanızı rica ederiz. 
  • Çalıştayda hem katılımcılar hem de Autodesk görevlileri aktif olarak konuşacaktır. Bilgisayarınız ile katılmanızı ve çalıştay boyunca aktif olmanızı rica ederiz. 

Konuşmacılar

  • Timuçin Taşdemir

    Teknik Satış Uzmanı, Üretim Çözümleri, Autodesk