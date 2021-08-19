Çalıştay

Türkiye Üretiminin Geleceği
Gelişen Üretim Teknolojileri

15 Eylül 2021, Çarşamba

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Türkiye Üretiminin Geleceği
Gelişen Üretim Teknolojileri

Çalıştaya ilginiz için teşekkür ederiz.  Kaydınız incelenip sizinle iletişime geçilecektir.

Tarih: 15 Eylül 2021 - 14:00

Yer: Online (Zoom)

Autodesk ve Türkiye’nin önde gelen üretim firmaları Türkiye’deki üreticilerin daha iyi ürünler üretmesine ve sürdürülebilir karlı satışlarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye Üretiminin Geleceği projesine başladı. Bu girişimde üretim trendlerini paylaşmak ve dijital dönüşüm yolculuğuna yardımcı olmak istiyoruz. Bu kapsamda 15 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’da gelişen üretim teknolojilerini konuşacağız.

Çalıştayımıza katılarak güncel üretim teknolojilerini konuşabilir, işinize katacağı faydayı değerlendirebilirsiniz. Etkinliğimiz online olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir. En fazla 15 katılımcı kabul edilecektir. Kontenjan sınırlaması nedeniyle erken katılmanızı rica ederiz.

Çalıştaya katılmadan önce bu konuları dikkate alınız.

  • Bu çalıştay C-level ve Senior unvanlara sahip kişilere özeldir. Çalıştay 15 kişilik kontenjan ile sınırlanmıştır. Eğer uzman rolüdeyseniz etkinlik içeriği sizin için uygun olmayabilir.
  • Çalıştay’ta hem katılımcılar hem de Autodesk görevlileri aktif olarak konuşacaktır. Bilgisayarınız ile katılmanızı ve çalıştay boyunca aktif olmanızı rica ederiz.