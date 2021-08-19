Tarih: 15 Eylül 2021 - 14:00

Yer: Online (Zoom)

Autodesk ve Türkiye’nin önde gelen üretim firmaları Türkiye’deki üreticilerin daha iyi ürünler üretmesine ve sürdürülebilir karlı satışlarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye Üretiminin Geleceği projesine başladı. Bu girişimde üretim trendlerini paylaşmak ve dijital dönüşüm yolculuğuna yardımcı olmak istiyoruz. Bu kapsamda 15 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’da gelişen üretim teknolojilerini konuşacağız.

Çalıştayımıza katılarak güncel üretim teknolojilerini konuşabilir, işinize katacağı faydayı değerlendirebilirsiniz. Etkinliğimiz online olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir. En fazla 15 katılımcı kabul edilecektir. Kontenjan sınırlaması nedeniyle erken katılmanızı rica ederiz.

Çalıştaya katılmadan önce bu konuları dikkate alınız.