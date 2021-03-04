Üretiminin geleceği burada başlıyor.

Türkiye Üretiminin Geleceği

Türk üreticisi misiniz? Daha iyi ürünler geliştirmek, daha çok ürünü yurt dışına satmak ve daha fazla kazanç elde etmek istiyor musunuz? Dijital teknolojilerinin bu konuda size yardımcı olacağını düşünüyor musunuz?

Türkiye Üretiminin Geleceği’ne Hoş geldiniz. Bu insiyatif, Türk sanayisinin daha iyi ürünler geliştirmesine, yurt dışına açılmasına ve daha fazla kazanç elde etmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

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Proje Partnerleri:

Türkiye Üretiminin Geleceği İnsiyatifi Nedir?

Bu insiyatif, Türk sanayisinin daha iyi ürünler geliştirmesine, yurt dışına açılmasına ve daha fazla kazanç elde etmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Amacımız, tasarım ve üretimde başarı için kritik olan 5 temel yetenekte performansınızı artıracak teknolojileri belirlemenize ve benimsemenize yardımcı olmaktır.

Dijital Strateji Şablonumuzu kullanarak iş modelinizin dönüşümünü başlatın

Giderek artan dijital dünyada, ürünlerin, üretimin ve işin doğası inkar edilemez bir şekilde değişiyor. Sonuç olarak, bu süreçte daha önce hiç var olduğunu bilmediğimiz yeni zorluklar ve fırsatlar karşımıza çıkmakta. Bu süreçte teknoloji hiç olmadığı karar önemli. Peki siz dijital stratejinize ne kadar hazırsınız?

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Üretim Teknolojileri

Üretim endüstrisi hızla gelişiyor. Değişen dünyada yenilikleri takip etmek ve iş süreçlerine entegre etmek yeni fırsatlar doğurabilir.

  • Tasarım Otomasyonu

    Tasarım otomasyonu, mühendislik bilgisini ve amacını kaydedip yeniden kullanmanızı sağlar. 

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  • Üretken Tasarım

    Tek bir fikirden hareketle, seri şekilde, bazılarınızı kendiniz düşünemeyeceğiniz yüksek performanslı tasarım alternatifleri oluşturabilirsiniz.

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  • Simülasyon

    Autodesk simülasyon yazılımı, güvenebileceğiniz doğru analizler kullanarak ürünlerinizi öngörmenize, onları doğrulamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur.

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  • 2 Boyuttan 3 Boyuta Geçiş

    AutoCAD ve Inventor'ın yeterliliklerini birleştirerek daha hızlı tasarlayın ve modellerinizden daha fazlasını elde edin. 

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  • BIM ile İş Birliği Yapın

    Müşterilerinizin ürünlerinizi projelerde belirtmelerini kolaylaştırmak için BIM içeriği sağlayın. Yapı bağlamında tasarımlar yapmak için yapı modelleri içinde çalışın.

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4 Adımda Dijital Yolculuğu İnceleyin

Tasarım ve imalatta işinizi dijital hale getirmek karmaşık olmak zorunda değil. Herkesin iş alanı ve yolculuğu farklı olsa da tüm yolculuklar bu dosyadaki 4 adımı içerir. Sizin yolculuğunuz nasıl olacak?

Dosyayı İnceleyin

Yenilik Atölyeleri

Çalıştaylar interaktif ve yenilikçi teknolojileri işiniz, müşterileriniz ve prosesleriniz için anlattığımız interaktif toplantılardır. Çalıştaylar sırasında yenilikçi teknolojileri sizin işinize uygulayabileceğimizi ve süreçlerinize entegre edebileceğimizi detaylı olarak konuşma şansı elde ederiz. Bu nedenle bazı çalıştaylar Mühendislik birimleri ya da teknik birimler içinken bazı çalıştaylar ise Kıdemli Yöneticiler (C-Seviyesi) içindir.

ÇALIŞTAY TALEBİNDE BULUN

Türkiye üretim sektörünün bayrağını dalgalandırmaya hazır mısınız?

Kişiye özel raporunuzu almak ve bir dizi pratik desteğe erişmek için ücretsiz çevrimiçi değerlendirmeye katılın.

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Dijital Dönüşüm Sürecinizi Konuşalım

Şirketinize özel sonuçları göreceğiniz keşif toplantısında şirketinizin dijital dönüşüm sürecini konuşalım.

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Dijital Dönüşüm Sürecinizi Konuşalım

Şirketinize özel sonuçları göreceğiniz keşif toplantısında şirketinizin dijital dönüşüm sürecini konuşalım.

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X

Yenilik Atölyelerine Katılın

Bu formu doldurarak bir sonraki yenilik atölyemiz planladığında ilk davetiyeyi siz alın.

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