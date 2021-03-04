Türk üreticisi misiniz? Daha iyi ürünler geliştirmek, daha çok ürünü yurt dışına satmak ve daha fazla kazanç elde etmek istiyor musunuz? Dijital teknolojilerinin bu konuda size yardımcı olacağını düşünüyor musunuz?

Türkiye Üretiminin Geleceği’ne Hoş geldiniz. Bu insiyatif, Türk sanayisinin daha iyi ürünler geliştirmesine, yurt dışına açılmasına ve daha fazla kazanç elde etmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.