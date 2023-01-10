Yeniden çalışmayı azaltın. Kazanımları büyütün.

Günümüz endüstrisinde başarılı olmak entegre, BIM özellikli süreçler ve bulutta sorunsuz iş birliği ile başlar. Sonuçlar: Daha az yeniden çalışma, daha kısa tasarım süreleri ve artan kârlılık.

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Daha akıllı mühendislik. Daha iyi sonuçlar.

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En karmaşık projelerde bile yüksek verimlilik: Yüksel Proje

“Türk mühendislik gücünü dünyaya tanıtmaya devam ederken, BIM kullanımında ulaştığımız mükemmellik seviyesi ile gurur duyuyoruz. Türkiye’de, sektöre yönelik standartların oluşturulmasını görevimiz olarak görüyoruz.” - İdil Pora, Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bölge Müdürü, Yüksel Proje

Mühendislik ve danışmanlık bilgisini BIM altyapısına da yansıtabilen Yüksel Proje'nin, bu sayede en karmaşık projelerde bile yüksek verimlilik hedeflerine nasıl ulaştığını dinleyin.

Videoyu izleyin (7:23 dk.)

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Yapı Ruhsat ve Onay Süreçlerinde Dijitalleşme

“Bugün İstanbul’daki en önemli konumuz sağlıklı bir yapılaşma. İmar, İstanbul’u yaşanabilir bir kente dönüştürme hedefimizin tam kalbinde yer alıyor. Kentin tüm katmanlarıyla dijital bir ikizini oluşturmak, sağlıklı yapılaşma için elimize çok güçlü bir araç veriyor." -Gürkan Akgün, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2050 yılının İstanbul’unun, kentsel hizmet ve olanakların hem niteliksel hem mekânsal olarak adil bir biçimde sağlandığı, yaşanabilir bir kent olması için pek çok yenilikçi projeyi başlatmış durumda. Autodesk BIM uygulamalarıyla geliştirilen, yapı ruhsat ve onay süreçlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen BIMİST de bu projelerden biri.

Videoyu izleyin (5:15 dk.)

Başarı sağlam bir temelle başlar

BIM’in sunduğu iş birliği ve koordinasyon araçları, hataları ve yeniden çalışmayı önlemenize yardımcı olur: Proje riskini azaltır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

  • İşçi verimliliğinde %23 artış

    Max Fordham, Revit’e geçtiğinden beri proje sonuçlarında önemli gelişmeler kaydetti.

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  • Tasarım süresinde %30-40 azalma

    Pinnacle, kolaylaştırılmış bir tasarım süreci ile iddialı projelerde operasyonel verimliliği artırdı.

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  • Şantiye sorunlarında 10 kat azalma

    Canam, tasarım sürecini optimize ederek şantiye sorunlarını on kat azalttı.

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  • Lera önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor

    Lera, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve gereksiz işleri azaltarak ilham verici problem çözme için zaman yaratıyor.

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