Autodesk Üretimin Geleceği Zirvesi

Autodesk Üretimin Geleceği Zirvesi otıurumlarını izleyin.

Etkinlik Kaydını İzleyin

Sektörel Yenilikleri Öğrenin

Etkinliğimize üretken tasarım, imalat ve üretim çözümleri, dijital dönüşümü ve dahasını konuştuk. Etkinlik kayıtlarını izleyerek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. 

Etkinlik Oturumları;

  • Açılış konuşması - Murat Tüzüm
  • Üretimin Geleceği - Barış Özcan
  • Autodesk Ürünleri İle Gelen Başarı - Emin Cenal, Soner Demirci
  • Yeni Üretim Teknolojileri - Kayahan Hançer ve Hüseyin Şahin
  • Üretken Tasarım - Emre Şahin
  • Autodesk Tasarım ve İmalat Çözümleri - Engin Kadiroğlu
  • Türkiye Üretiminin Geleceği - Ayten Paşayiğit, Dr. Ata Akın, Cem Şevki Gürbüz, Timuçin Taşdemir
  • Yeni Nesil Tasarım Platformu: Fusion 360 - Melike Özdemir, Yıldıray Kandemir
  • Mühendislik Verilerini Yönetmek - Hüseyin Sümer, Murat Şafak
  • Mühendislik Eğitiminin Dönüşümü - Evren Arın, Dr. Gökçe Mehmet Ay, Murat Bozdemir, Seyhan Özen

Etkinlik Kayıtlarını İzleyin

Autodesk Üretimin Geleceği Zirvesi kayıtlarınızı izlemek için bu formu doldurmanızı rica ederiz. Formu doldurduktan sonra kayıtlara erişeceksiniz.

Bize ulaştığınız için teşekkürler. Yakında sizinle iletişime geçeceğiz. Bu sırada, inşanın geleceğini tanımlayan teknoloji ve eğilimleri keşfetmeye devam edin.   