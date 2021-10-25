Autodesk Üretimin Geleceği Zirvesi
Etkinliğimize üretken tasarım, imalat ve üretim çözümleri, dijital dönüşümü ve dahasını konuştuk. Etkinlik kayıtlarını izleyerek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
Etkinlik Oturumları;
- Açılış konuşması - Murat Tüzüm
- Üretimin Geleceği - Barış Özcan
- Autodesk Ürünleri İle Gelen Başarı - Emin Cenal, Soner Demirci
- Yeni Üretim Teknolojileri - Kayahan Hançer ve Hüseyin Şahin
- Üretken Tasarım - Emre Şahin
- Autodesk Tasarım ve İmalat Çözümleri - Engin Kadiroğlu
- Türkiye Üretiminin Geleceği - Ayten Paşayiğit, Dr. Ata Akın, Cem Şevki Gürbüz, Timuçin Taşdemir
- Yeni Nesil Tasarım Platformu: Fusion 360 - Melike Özdemir, Yıldıray Kandemir
- Mühendislik Verilerini Yönetmek - Hüseyin Sümer, Murat Şafak
- Mühendislik Eğitiminin Dönüşümü - Evren Arın, Dr. Gökçe Mehmet Ay, Murat Bozdemir, Seyhan Özen