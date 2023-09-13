Artan malzeme maliyetleri, enerji fiyatları ve ekonomik konjonktürden etkilenen inşaat sektörümüz, dünyadaki rekabetçi konumunu kaybetmemek için dijital dönüşüme her zamankinden daha çok gereksinim duyuyor. Şirketlerin kârlılıklarını korumak için maliyet artışlarını kontrol edebilmenin ötesinde, maliyetleri düşürmeleri de gerekiyor. Üstelik bir yandan uzak ve zorlu ortamlarda yürütülen inşaat çalışmalarında iletişimden kaynaklanan sorunlarla baş ederken. Farklı lokasyonlara dağılmış çok sayıda paydaşın, birbiriyle entegre olmayan yazılım, donanım ve sistemleri kullanmasından kaynaklanan sorunları gidermenin ve maliyetleri düşürmenin yolu, dijital dönüşümden geçiyor.



Bu oturumda, dijital dönüşümün önem ve aciliyetine istinaden, aşağıdaki konu başlıklarını katılımcılarımızla birlikte tartışmayı arzu ediyoruz:

Paydaşlar arasındaki iş akışlarını iyileştirmek için yenilikçi dijital teknolojilerden faydalanabilme

İletişimi ve bilinçli karar almayı kolaylaştırmak ve riskleri en aza indirmek için tek ve ortak bir veri ortamı ile çalışabilme

Proje yönetim ofisinde ve sahada operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarabilme

Bu buluşmalarda sektörün öncü firmalarının kanaat önderi temsilcilerini dinleyerek ülkemizde inşaat sektörünün dijitalleşme yolculuğuna ışık tutan bir rapor hazırlamayı da planlıyoruz. Sizi sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştireceğimiz bu özel etkinliğimizde ağırlayarak, görüş ve deneyimlerinizi dinlemekten mutluluk duyacağız.