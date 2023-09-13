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Artan malzeme maliyetleri, enerji fiyatları ve ekonomik konjonktürden etkilenen inşaat sektörümüz, dünyadaki rekabetçi konumunu kaybetmemek için dijital dönüşüme her zamankinden daha çok gereksinim duyuyor. Şirketlerin kârlılıklarını korumak için maliyet artışlarını kontrol edebilmenin ötesinde, maliyetleri düşürmeleri de gerekiyor. Üstelik bir yandan uzak ve zorlu ortamlarda yürütülen inşaat çalışmalarında iletişimden kaynaklanan sorunlarla baş ederken. Farklı lokasyonlara dağılmış çok sayıda paydaşın, birbiriyle entegre olmayan yazılım, donanım ve sistemleri kullanmasından kaynaklanan sorunları gidermenin ve maliyetleri düşürmenin yolu, dijital dönüşümden geçiyor.
Bu oturumda, dijital dönüşümün önem ve aciliyetine istinaden, aşağıdaki konu başlıklarını katılımcılarımızla birlikte tartışmayı arzu ediyoruz:
Bu buluşmalarda sektörün öncü firmalarının kanaat önderi temsilcilerini dinleyerek ülkemizde inşaat sektörünün dijitalleşme yolculuğuna ışık tutan bir rapor hazırlamayı da planlıyoruz. Sizi sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştireceğimiz bu özel etkinliğimizde ağırlayarak, görüş ve deneyimlerinizi dinlemekten mutluluk duyacağız.
18:00 - 18:15: Kayıt ve karşılama
18:15 - 19:00: Yuvarlak masa toplantısı
19:00 - 19:20: Kokteyl ve Networking
19:20 - 20:20: Akşam Yemeği
20:20 - 20:30: Kapanış
Ülke Müdürü, Autodesk Türkiye
Evren Arın ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği dalında lisans, Boğaziçi Üniversitesi'nden aynı dalda yüksek lisans derecelerini aldı.
İş hayatına sinema-televizyon sektöründe başlayan Arın, CGI alanında tasarımcı, eğitimci ve yönetici olarak görev aldı. 2000-2006 yılları arasında Siemens’in Haberleşme Ağları bölümünde mühendis ve teknik satış yöneticisi olarak çalıştı. Ardından Adobe’de altı yıl boyunca çeşitli kurumsal satış görevleri üstlendi. 2013 yılında Autodesk’e katılan Evren Arın, halen bu firmada ülke yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Toplantı Odası: Club Meeting Room
Adres: Gümüşsuyu, Osmanlı Sk. No:1 D:B,
34437 Beyoğlu/İstanbul
Telefon: +90 212 334 83 00