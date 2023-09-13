Autodesk'le Akşam Yemeği Buluşmaları - Ekim '23

4 Ekim 2023, Çarsamba

The Marmara Hotel Taksim, Club Meeting Room ve Club Restaurant

18:00 - 20:30

Etkinlik Hakkında

Artan malzeme maliyetleri, enerji fiyatları ve ekonomik konjonktürden etkilenen inşaat sektörümüz, dünyadaki rekabetçi konumunu kaybetmemek için dijital dönüşüme her zamankinden daha çok gereksinim duyuyor. Şirketlerin kârlılıklarını korumak için maliyet artışlarını kontrol edebilmenin ötesinde, maliyetleri düşürmeleri de gerekiyor. Üstelik bir yandan uzak ve zorlu ortamlarda yürütülen inşaat çalışmalarında iletişimden kaynaklanan sorunlarla baş ederken. Farklı lokasyonlara dağılmış çok sayıda paydaşın, birbiriyle entegre olmayan yazılım, donanım ve sistemleri kullanmasından kaynaklanan sorunları gidermenin ve maliyetleri düşürmenin yolu, dijital dönüşümden geçiyor.

Bu oturumda, dijital dönüşümün önem ve aciliyetine istinaden, aşağıdaki konu başlıklarını katılımcılarımızla birlikte tartışmayı arzu ediyoruz:

  • Paydaşlar arasındaki iş akışlarını iyileştirmek için yenilikçi dijital teknolojilerden faydalanabilme
  • İletişimi ve bilinçli karar almayı kolaylaştırmak ve riskleri en aza indirmek için tek ve ortak bir veri ortamı ile çalışabilme
  • Proje yönetim ofisinde ve sahada operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarabilme

Bu buluşmalarda sektörün öncü firmalarının kanaat önderi temsilcilerini dinleyerek ülkemizde inşaat sektörünün dijitalleşme yolculuğuna ışık tutan bir rapor hazırlamayı da planlıyoruz. Sizi sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştireceğimiz bu özel etkinliğimizde ağırlayarak, görüş ve deneyimlerinizi dinlemekten mutluluk duyacağız.

 

Etkinlik Programı

18:00 - 18:15: Kayıt ve karşılama

18:15 - 19:00: Yuvarlak masa toplantısı

19:00 - 19:20: Kokteyl ve Networking

19:20 - 20:20: Akşam Yemeği

20:20 - 20:30: Kapanış

 

Evren Arın

Moderatör: Evren Arın

Ülke Müdürü, Autodesk Türkiye

Evren Arın ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği dalında lisans, Boğaziçi Üniversitesi'nden aynı dalda yüksek lisans derecelerini aldı.

 

İş hayatına sinema-televizyon sektöründe başlayan Arın, CGI alanında tasarımcı, eğitimci ve yönetici olarak görev aldı. 2000-2006 yılları arasında Siemens’in Haberleşme Ağları bölümünde mühendis ve teknik satış yöneticisi olarak çalıştı. Ardından Adobe’de altı yıl boyunca çeşitli kurumsal satış görevleri üstlendi. 2013 yılında Autodesk’e katılan Evren Arın, halen bu firmada ülke yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

The Marmara Hotel Taksim

Yer: The Marmara Hotel Taksim

Toplantı Odası: Club Meeting Room

Adres: Gümüşsuyu, Osmanlı Sk. No:1 D:B,

34437 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: +90 212 334 83 00