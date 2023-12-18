Yaşımıza, yaşadığımız yere ve deneyimlerimize bağlı olarak mobilitenin hepimiz için farklı anlamları var. Peki ulaşım ve mobilite arasındaki fark tam olarak nedir? Bu fark, bireysel ve kolektif olarak bizim için neden önemlidir? Gelin, ulaşım ve mobilitenin değişen ortamına ve ikisi arasındaki ilişkinin, insanları ve eşyaları taşıma şeklimizi nasıl yeniden şekillendirdiğine ve geliştirdiğine bu etkinlikte birlikte göz atalım.



Mobilite yalnızca tek bir ulaşım aracına erişim anlamına gelmiyor. Mobilite aynı zamanda ulaşım seçeneklerine sahip olmak ve bu seçeneklerin kalitesidir. Kaliteli ulaşım seçenekleri ise şu üç bileşenle tanımlanıyor:

Zaman

Uygun fiyat

Emniyet

Kısacası mobilite erişimdir yani sizi gitmeniz gereken yere götürmek için güvenebileceğiniz ulaşım seçeneklerine sahip olmaktır. Mobilite olmadan ulaşımın bir anlamı yoktur ve mobiliteyi geliştirmek her ulaşım projesinin hedefi olmalıdır.



Mobilite ve ulaşım alanındaki zorlukların yanı sıra dijital teknolojiler ve rekabetçi olma konularına odaklanacağımız ve sürdürülebilir bir gelecek için bunlardan nasıl yararlanabileceğimizi tartışacağımız bu etkinliğimizde sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşecek bu etkinlikte konuyla ilgili fikirlerinizi ve deneyimlerinizi dinlemekten mutluluk duyacağız.