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Yaşımıza, yaşadığımız yere ve deneyimlerimize bağlı olarak mobilitenin hepimiz için farklı anlamları var. Peki ulaşım ve mobilite arasındaki fark tam olarak nedir? Bu fark, bireysel ve kolektif olarak bizim için neden önemlidir? Gelin, ulaşım ve mobilitenin değişen ortamına ve ikisi arasındaki ilişkinin, insanları ve eşyaları taşıma şeklimizi nasıl yeniden şekillendirdiğine ve geliştirdiğine bu etkinlikte birlikte göz atalım.
Mobilite yalnızca tek bir ulaşım aracına erişim anlamına gelmiyor. Mobilite aynı zamanda ulaşım seçeneklerine sahip olmak ve bu seçeneklerin kalitesidir. Kaliteli ulaşım seçenekleri ise şu üç bileşenle tanımlanıyor:
Kısacası mobilite erişimdir yani sizi gitmeniz gereken yere götürmek için güvenebileceğiniz ulaşım seçeneklerine sahip olmaktır. Mobilite olmadan ulaşımın bir anlamı yoktur ve mobiliteyi geliştirmek her ulaşım projesinin hedefi olmalıdır.
Mobilite ve ulaşım alanındaki zorlukların yanı sıra dijital teknolojiler ve rekabetçi olma konularına odaklanacağımız ve sürdürülebilir bir gelecek için bunlardan nasıl yararlanabileceğimizi tartışacağımız bu etkinliğimizde sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşecek bu etkinlikte konuyla ilgili fikirlerinizi ve deneyimlerinizi dinlemekten mutluluk duyacağız.
17:00 - 17:15 Kayıt ve karşılama
17:15 - 19:00 Yuvarlak masa toplantısı
19:00 - 20:00 Akşam Yemeği
20:00 - 20:20 Networking
20:20 - 20:30 Kapanış
Üretim Sektörü Yöneticisi, Autodesk
Murat Tüzüm, Autodesk’in Rusya, Afrika, Ortadoğu ve Türkiye’den oluşan EMEA Emerging bölgesinde üretim endüstrisine liderlik etmektedir. Bu bölgede pazara giriş stratejisini oluşturmak, mevcut operasyonları yönetmekle birlikte, sektördeki önemli oyuncular ile işbirlikleri sağlayarak üreticilerin teknolojiyi kullanarak üretkenliklerini artırmalarına yardımcı oluyor.
Mevcut görevinden önce Autodesk'in Türkiye ve İsrail'deki operasyonlarını yöneten Murat, Fizik alanında lisans ve İşletme alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir.
Toplantı Odası: Turca Toplantı Salonu
Adres: Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No. 13
34953 İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 560 60 00