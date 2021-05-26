Tasarım Otomasyonunda Pratik Uygulamalar

Bir tasarımcı veya mühendis olarak, tekrarlanan görevleri tamamlamak, standart özellikleri modellemek veya ürünleri özel özelliklere göre yapılandırmak için fazla zaman harcadığınızı düşünüyor musunuz? Benzersiz değer kattığınız, daha iyi ürünler üretmek için inovasyon yaptığınız projelere odaklanmaya zaman ayırmak ister miydiniz? Otomasyon ile bu mümkün.

Tasarım otomasyonu, mühendislik bilgisini ve amacını yakalamanızı ve yeniden kullanmanızı sağlayan bir yöntemdir. Otomasyon teknolojisi, kod yazmayı bilmenize gerek kalmadan kural tabanlı tasarımı kolayca kullanmanızı sağlar.