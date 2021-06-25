Autodesk Ürün ve Tasarım Çözümleri

Üretim sürecinde aradığın tüm yazılım ve araçlar Autodesk Product Design Manufacturing Collection'da.

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Autodesk Çözümleri

Üretken Tasarım ile Tüm Olanakları Keşfedin

Tek bir fikirden hareketle, seri şekilde, bazılarınızı kendiniz düşünemeyeceğiniz yüksek performanslı tasarım alternatifleri oluşturabilirsiniz. Üretken tasarımda tek çözüm yoktur; çok sayıda harika çözüm vardır. İhtiyaçlarınıza en uygun tasarımı siz seçersiniz.

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Tasarım Otomasyonuyla Mühendisliğe Olan Yaklaşımınızı Geliştirin

Tasarım otomasyonu, mühendislik bilgisini ve amacını kaydedip yeniden kullanmanızı sağlar. Otomasyon, zorlu ve tekrarlanan modelleme görevlerinde yapılan hataların ve harcanan zamanın azaltılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aşağı yöndeki geliştirme süreçlerinin düzenlenmesinde ölçeklendirilebilmektedir.

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Simülasyon ile Ürünlerinizi Optimize Edin

Autodesk simülasyon yazılımı, güvenebileceğiniz doğru analizler kullanarak ürünlerinizi öngörmenize, onları doğrulamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur.

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AutoCAD ve Inventor Birlikte Daha İyi

AutoCAD ve Inventor'ın yeterliliklerini birleştirerek daha hızlı tasarlayın ve modellerinizden daha fazlasını elde edin.

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