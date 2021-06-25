Tek bir fikirden hareketle, seri şekilde, bazılarınızı kendiniz düşünemeyeceğiniz yüksek performanslı tasarım alternatifleri oluşturabilirsiniz. Üretken tasarımda tek çözüm yoktur; çok sayıda harika çözüm vardır. İhtiyaçlarınıza en uygun tasarımı siz seçersiniz.