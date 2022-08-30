BIM Collaborate Pro

Parçalarınızın toplamından daha büyük olun.

Dijital proje teslim stratejisi sayesinde daha karmaşık projeleri üstlenin ve rekabet üstünlüğü edinin.

Şimdi değişime öncülük edin

Designer Group'un hikayesini izleyin

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Ortak bir tablet üzerinde işbirliği yapan iki kişi

Dijital proje teslimi nedir?

Dijital proje teslimi, projelerin tüm paydaşların erişebileceği etkileşimli bir dijital alanda tasarlandığı, planlandığı, tasarlandığı, inşa edildiği ve işletildiği bir çalışma şeklidir. Yaklaşım, çok disiplinli işbirliğini ve tasarım yönetimini desteklemek için ortak bir veri ortamının (CDE) kullanılmasına dayanmaktadır.

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Tasarım modeli ve ekrandaki iş arkadaşıyla işbirliği yapan kişi

Designer Group'un dijitalleştirilmiş iş akışlarıyla tek denemede nasıl tasarruf ettiğini görün

Uluslararası inşaat firması Designer Group, en son merkezi model verilerine her zaman, her yerden erişim sağlamak için BIM Collaborate Pro'yu kullandı. Sonuç mu?

  • Çizimler ve sahada kurulumlar daha kısa sürede tamamlanarak firmayı daha rekabetçi hale getirdi
  • Tasarruf edildi,
  • Tekrarlayan görevlere daha az saat harcanması
  • Model senkronizasyon sürelerinin yarım saatten beş dakikaya düşürülmesi
Hikayeyi izleyin (3:01 dk.)

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Dijital proje teslimi ile yeni olasılıkların kilidini açın

  • Veri alışverişini standartlaştırın

    Ekipler arasında standardizasyonu ve tutarlılığı artırmaya yardımcı olmak için tek bir doğruluk kaynağı oluşturun. Kayıp verileri aramak ve dosya biçimlerini yönetmek için harcanan zamanı azaltın.

  • İşbirliğini kolaylaştırın

    Daha hızlı ve daha kaliteli tasarım için ekipler arasında gerçek zamanlı birlikte yazma ve işbirliğine olanak tanıyın.

  • Projenizin kazanma oranını artırın

    Gelişen endüstri standartlarını karşılamak ve rekabette daha iyi performans göstermek için dijital olarak donatılmış bir ekiple daha büyük kazanın.

  • Karma bir iş gücüyle kapasite kazanın

    Ortak bir veri ortamına sahip yeni konumdan bağımsız, uzmanlık odaklı iş gücü için gerçek zamanlı tasarım işbirliğine olanak tanıyın.

Bağlanın ve fethedin.

Tasarımdan inşaata, operasyonlara ve bakıma kadar—BIM Collaborate Pro, tüm proje yaşam döngüsü için tek doğruluk kaynağınızdır.

Nerede çalışırlarsa çalışsınlar, tüm proje paydaşları için esnek çok disiplinli koordinasyon ve işbirliği sağlayın. Çakışma algılama ile veri şeffaflığının keyfini çıkarın ve model sorunlarını hızla tespit edin. Hepsini tek bir platformda yapın.

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Küresel liderler BIM Collaborate Pro'yu benimsiyor

  • SNC-Lavalin proje verimliliğini ölçeklendirir

    Bir İnşaat Mühendisliği firmasının danışmanlarını, mühendislerini ve proje paydaşlarını, canlı proje verilerine sürekli erişerek daha bilinçli kararlar almaları için nasıl güçlendirdiğini öğrenin.

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  • POLO Architects hataları %50 azaltır

    Belçika'nın Antwerp kenti yakınlarındaki bir kasaba olan Edegem'de iddialı bir yeniden geliştirme projesi devam ediyor ve bu proje BIM Collaborate Pro sayesinde daha az iş tekrarı ve daha hızlı incelemelerle yürütülüyor.

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  • Heratech değişiklikleri %10 azalttı

    Basitleştirilmiş tasarım belgesi yönetimi ve tek bir paylaşılan çalışma alanı ile Heratech, inşaat aşamasındaki riski azalttı ve disiplinler arasında sorunsuz işbirliğini güçlendirdi.

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  • TVS Tasarımı: Daha büyük etki, daha küçük ekipler

    Atlanta merkezli bir mimarlık firmasının nasıl bir dokümantasyon merkezi oluşturduğunu ve bir zamanlar daha büyük firmalarla sınırlı olan daha büyük projeleri kazanmak için tasarım süreçlerini nasıl kolaylaştırdığını görün.

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Tasarımlarınızı özgür bırakın. Benimle iletişime geçin.

Müşteri temsilcinizle görüşmek ve proje teslim stratejisi danışmanlığı talep etmek için aşağıdaki formu doldurun.

İlginiz için teşekkür ederiz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.