BIM Collaborate Pro
Parçalarınızın toplamından daha büyük olun.
Dijital proje teslim stratejisi sayesinde daha karmaşık projeleri üstlenin ve rekabet üstünlüğü edinin.
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Dijital proje teslimi, projelerin tüm paydaşların erişebileceği etkileşimli bir dijital alanda tasarlandığı, planlandığı, tasarlandığı, inşa edildiği ve işletildiği bir çalışma şeklidir. Yaklaşım, çok disiplinli işbirliğini ve tasarım yönetimini desteklemek için ortak bir veri ortamının (CDE) kullanılmasına dayanmaktadır.
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Uluslararası inşaat firması Designer Group, en son merkezi model verilerine her zaman, her yerden erişim sağlamak için BIM Collaborate Pro'yu kullandı. Sonuç mu?
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Ekipler arasında standardizasyonu ve tutarlılığı artırmaya yardımcı olmak için tek bir doğruluk kaynağı oluşturun. Kayıp verileri aramak ve dosya biçimlerini yönetmek için harcanan zamanı azaltın.
Daha hızlı ve daha kaliteli tasarım için ekipler arasında gerçek zamanlı birlikte yazma ve işbirliğine olanak tanıyın.
Gelişen endüstri standartlarını karşılamak ve rekabette daha iyi performans göstermek için dijital olarak donatılmış bir ekiple daha büyük kazanın.
Ortak bir veri ortamına sahip yeni konumdan bağımsız, uzmanlık odaklı iş gücü için gerçek zamanlı tasarım işbirliğine olanak tanıyın.
Tasarımdan inşaata, operasyonlara ve bakıma kadar—BIM Collaborate Pro, tüm proje yaşam döngüsü için tek doğruluk kaynağınızdır.
Nerede çalışırlarsa çalışsınlar, tüm proje paydaşları için esnek çok disiplinli koordinasyon ve işbirliği sağlayın. Çakışma algılama ile veri şeffaflığının keyfini çıkarın ve model sorunlarını hızla tespit edin. Hepsini tek bir platformda yapın.
Bir İnşaat Mühendisliği firmasının danışmanlarını, mühendislerini ve proje paydaşlarını, canlı proje verilerine sürekli erişerek daha bilinçli kararlar almaları için nasıl güçlendirdiğini öğrenin.
Belçika'nın Antwerp kenti yakınlarındaki bir kasaba olan Edegem'de iddialı bir yeniden geliştirme projesi devam ediyor ve bu proje BIM Collaborate Pro sayesinde daha az iş tekrarı ve daha hızlı incelemelerle yürütülüyor.
Basitleştirilmiş tasarım belgesi yönetimi ve tek bir paylaşılan çalışma alanı ile Heratech, inşaat aşamasındaki riski azalttı ve disiplinler arasında sorunsuz işbirliğini güçlendirdi.
Atlanta merkezli bir mimarlık firmasının nasıl bir dokümantasyon merkezi oluşturduğunu ve bir zamanlar daha büyük firmalarla sınırlı olan daha büyük projeleri kazanmak için tasarım süreçlerini nasıl kolaylaştırdığını görün.
Müşteri temsilcinizle görüşmek ve proje teslim stratejisi danışmanlığı talep etmek için aşağıdaki formu doldurun.
İlginiz için teşekkür ederiz. Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.