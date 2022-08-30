Tasarımdan inşaata, operasyonlara ve bakıma kadar—BIM Collaborate Pro, tüm proje yaşam döngüsü için tek doğruluk kaynağınızdır.

Nerede çalışırlarsa çalışsınlar, tüm proje paydaşları için esnek çok disiplinli koordinasyon ve işbirliği sağlayın. Çakışma algılama ile veri şeffaflığının keyfini çıkarın ve model sorunlarını hızla tespit edin. Hepsini tek bir platformda yapın.