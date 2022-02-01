Zamanı geldi. Ekiplerinizi birbirine bağlama, iş akışlarını düzenleme ve ortak bir

veri platformunda analizleri paylaşma zamanı. Neden? Çünkü Gelecek bu ve

Gelecek dijital. Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Dijital Teslim,

yeni iletişim kurma ve iş birliği yapma yolları açıyor. Bu daha fazla birlikte çalışma, dayanışma,

ortak çalışma, birlikte yazma ve diğer her şeyi birlikte yapma anlamına geliyor.

BIM Collaborate Pro ile tanışın, Gelecek ile sıkı bir dostluk kurun.