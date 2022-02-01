BIM Collaborate Pro

Gelecek ile sıkı bir dostluk kurun

Zamanı geldi. Ekiplerinizi birbirine bağlama, iş akışlarını düzenleme ve ortak bir
veri platformunda analizleri paylaşma zamanı. Neden? Çünkü Gelecek bu ve
Gelecek dijital. Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Dijital Teslim,
yeni iletişim kurma ve iş birliği yapma yolları açıyor. Bu daha fazla birlikte çalışma, dayanışma,
ortak çalışma, birlikte yazma ve diğer her şeyi birlikte yapma anlamına geliyor.
BIM Collaborate Pro ile tanışın, Gelecek ile sıkı bir dostluk kurun.

 

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Webinar

Neden Buluta Geçmelisiniz?

İnşaat, Türkiye'nin en önemli itici güçlerinden birisi; ancak maliyet ve proje sürelerindeki artışlar tüm projeleri etkiliyor. Projelerinizde en verimli sonuçları almanıza yardımcı olmak amacıyla 1 Haziran saat 14:00'da sizi "Neden Buluta Geçmelisiniz?" isimli webinarımıza davet ediyoruz.

Webinara Kayıt Olun

Etkinlik Tarihi: 1 Haziran 2022 | 14:00 - 14:50

Gelecek kapıları sonuna kadar açar, böylece fırsatların kapınızı çalmasına gerek kalmaz

Gelecek kapalı kapıları sevmez. Endüstri değişirken, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat projeleri tasarım ve inşaat firmaları için gittikçe daha karmaşık hale geliyor. Ancak Gelecek, Dijital Teslimi iyileştirmek, daha iyi proje sonuçları elde etmek ve işletmenizi büyütmek için daha fazla fırsat elde etmek için ekiplerinizin, verilerinizin ve süreçlerinizin nasıl birbirine bağlandığını değiştirerek bu engelleri aşmak için burada.

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Tüm ekibiniz için Gelecek ile sağlanacak 3 Dijital Teslim yolu

Bu broşürde, projeleri daha iyi, daha hızlı ve daha az riskle teslim etmenize yardımcı olabilecek gerçek zamanlı bulut iş birliği araçlarıyla temel özellikler ve olanakları hakkında bilgi edinin.

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Resim Arcadis tarafından sağlanmıştır

Gelecek çok çalışmanın değil, birlikte çalışmanın gücüne odaklanır.

Arcadis insanları, verileri ve süreçleri birbirine bağlamak için BIM Collaborate Pro dahil Autodesk'in bulut portföyünü kullanarak tasarımdan inşaata kadar tüm proje yaşam döngüsünü entegre ederek Gelecek liderliğini takip ediyor. Bu ekipleri ve müşterileri için daha iyi sonuçlarla işletmelerini büyütmek için daha fazla fırsat veriyor.

BIM Collaborate Pro'nun nasıl teslim yaptığını izleyin

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Gelecek, tüm dosya türleri ile kolayca iletişim kurar

Gelecek; Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat endüstrisine dijitalleşme çağına doğru yol gösterirken, sağlam birlikte çalışabilirlikle çok disiplinli proje ekiplerini güçlendiriyor. openBIM ile ekipler, kullandıkları disiplin, ürün veya biçim ne olursa olsun, merkezi bir proje verisi kaynağıyla daha mobil, esnek ve açık olur.

openBIM'in iş akışlarını nasıl birbirine bağladığını izleyin

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