BIM Collaborate Pro
Gelecek ile sıkı bir dostluk kurun
Zamanı geldi. Ekiplerinizi birbirine bağlama, iş akışlarını düzenleme ve ortak bir
veri platformunda analizleri paylaşma zamanı. Neden? Çünkü Gelecek bu ve
Gelecek dijital. Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Dijital Teslim,
yeni iletişim kurma ve iş birliği yapma yolları açıyor. Bu daha fazla birlikte çalışma, dayanışma,
ortak çalışma, birlikte yazma ve diğer her şeyi birlikte yapma anlamına geliyor.
BIM Collaborate Pro ile tanışın, Gelecek ile sıkı bir dostluk kurun.