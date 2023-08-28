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Üretim sektöründe geleneksel tasarım ve üretim süreçlerinden dijital üretim süreçlerine geçiş, verimlilikte üç kat artış sağlarken, buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik vadediyor. Peki gelişmiş ülkelerde üretim sektörünün dijitalleşme seviyesi hızla yükselirken Türkiye’de üretim sektörü dijitalleşmenin hangi noktasında?
Bu raporla neleri hedefledik?
Dijital dünyada, ürünlerin, üretimin ve işin doğası inkar edilemez bir şekilde değişiyor. Sonuç olarak, dijital dönüşümle beraber daha önce hiç var olduğunu bilmediğimiz yeni zorlukların yanısıra fırsatlar da karşımıza çıkmakta. Bu süreçte teknoloji hiç olmadığı karar önemli. Peki siz dijital stratejinize ne kadar hazırsınız?
Rekabet avantajı açısından kritik öneme sahip beş temel alanda hazırlığınıza ilişkin kişiselleştirilmiş bir rapor ve hazırlığınızı iyileştirmeye yönelik bazı öneriler almak için bu çevrimiçi değerlendirmeyi tamamlayın.
Dijital dönüşümde bulunduğunuz noktayı birlikte anlamamıza yardımcı olacak kısa bir durum değerlendirme anketinin bağlantısını sizlerle paylaşıyoruz: