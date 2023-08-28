Dijital Uyanış: Türkiye Üretim Sektöründe Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme, şirketlerin inovasyon becerilerinin, üretim verimliliğinin artmasına ve güçlü markalar yaratılmasına destek olurken, ihracatta da ciddi bir yükseliş vadediyor.

Dijital Uyanış: Türkiye Yapı Sektöründe Dijital Dönüşüm Raporu

Bağımsız araştırma şirketi FRAM, Autodesk Türkiye’nin desteği ile üretim sektörüne özel bir araştırma gerçekleştirdi. Sektörün dijitalleşme eğilimlerini ortaya koyan araştırma, şirketlerin teknolojik gelişmelere açık bir kültür benimsemelerine rağmen, henüz dijitalleşme yolculuğunun başında olduklarını gösteriyor.

Dijitalleşmeyle artan global etkinlik

Üretim sektöründe geleneksel tasarım ve üretim süreçlerinden dijital üretim süreçlerine geçiş, verimlilikte üç kat artış sağlarken, buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik vadediyor. Peki gelişmiş ülkelerde üretim sektörünün dijitalleşme seviyesi hızla yükselirken Türkiye’de üretim sektörü dijitalleşmenin hangi noktasında? 

Bu raporla neleri hedefledik?

  1. Türkiye’de üretim sektörünün dijitalleşme seviyesine dair bir fikir oluşturmayı,
  2. Dijitalleşmesini henüz bütünsel bir bakış̧ açısıyla ele alamamış̧ her ölçekten kuruluşa, atılacak adımlar ve kendilerini nasıl bir süreç̧ beklediğine dair ışık tutmayı,
  3. Dijitalleşme yolunda ilerleyenleri ulaşacakları hedefler konusunda bilgilendirmeyi,
  4. Dijitalleşme yolculuğunda belli bir yere gelmiş̧ şirketlerin başarı hikayelerinden örnekler vermeyi hedefledik.

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Üretimin geleceği burada başlıyor.

Dijital dünyada, ürünlerin, üretimin ve işin doğası inkar edilemez bir şekilde değişiyor. Sonuç olarak, dijital dönüşümle beraber daha önce hiç var olduğunu bilmediğimiz yeni zorlukların yanısıra fırsatlar da karşımıza çıkmakta. Bu süreçte teknoloji hiç olmadığı karar önemli. Peki siz dijital stratejinize ne kadar hazırsınız?

Rekabet avantajı açısından kritik öneme sahip beş temel alanda hazırlığınıza ilişkin kişiselleştirilmiş bir rapor ve hazırlığınızı iyileştirmeye yönelik bazı öneriler almak için bu çevrimiçi değerlendirmeyi tamamlayın.

Dijital dönüşümde bulunduğunuz noktayı birlikte anlamamıza yardımcı olacak kısa bir durum değerlendirme anketinin bağlantısını sizlerle paylaşıyoruz: