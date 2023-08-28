Dijital dünyada, ürünlerin, üretimin ve işin doğası inkar edilemez bir şekilde değişiyor. Sonuç olarak, dijital dönüşümle beraber daha önce hiç var olduğunu bilmediğimiz yeni zorlukların yanısıra fırsatlar da karşımıza çıkmakta. Bu süreçte teknoloji hiç olmadığı karar önemli. Peki siz dijital stratejinize ne kadar hazırsınız?

Rekabet avantajı açısından kritik öneme sahip beş temel alanda hazırlığınıza ilişkin kişiselleştirilmiş bir rapor ve hazırlığınızı iyileştirmeye yönelik bazı öneriler almak için bu çevrimiçi değerlendirmeyi tamamlayın.



Dijital dönüşümde bulunduğunuz noktayı birlikte anlamamıza yardımcı olacak kısa bir durum değerlendirme anketinin bağlantısını sizlerle paylaşıyoruz:

