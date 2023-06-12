Dijital Uyanış

Gelişmiş ülkelerde yapı sektörünün dijitalleşme seviyesi BIM teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak hızla yükselirken Türkiye’de yapı sektörü dijitalleşmenin hangi noktasında?

Dijitalleşmeyle artan global etkinlik

Mega kentler kuran yapı endüstrisinin, projeleri sıfır risk ve yüksek verimlilikle başarabilmesi için dijitalleşmeye ihtiyacı var. BIM (Building Information Modelling - Yapı Bilgi Modellemesi) teknolojilerini kullanmak, iş akışlarında BIM süreçlerini benimsemek, yapı sektöründeki şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor. Peki gelişmiş ülkelerde yapı sektörünün dijitalleşme seviyesi BIM teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak hızla yükselirken Türkiye’de yapı sektörü dijitalleşmenin hangi noktasında? 

 

Bu raporla neleri hedefledik?

  1. Türkiye’de Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat endüstrisinin dijitalleşme seviyesine dair bir fikir oluşturmayı,
  2. Dijitalleşmesini henüz bütünsel bir bakış açısıyla ele alamamış her ölçekten kuruluşa, atılacak adımlar ve kendilerini nasıl bir süreç beklediğine dair ışık tutmayı,
  3. Dijitalleşme yolunda ilerleyenleri ulaşacakları hedefler konusunda bilgilendirmeyi,
  4. Dijitalleşme yolculuğunda belli bir yere gelmiş şirketlerin başarı hikayelerinden örnekler vermeyi hedefledik.

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Dijital dönüşüm yolculuğunuzda yanınızdayız!

Raporun sonunda dijital dönüşümde ve BIM’e geçişte bulunduğunuz noktayı anlamamıza yardımcı olacak kısa bir formun bağlantısını paylaşıyoruz. Bu form yoluyla, güvenilir bir yol arkadaşlığı için size ulaşabilmeyi umuyoruz.

 

Hangi noktada olursanız olun, BIM’in faydalarından en üst düzeyde yararlanabilmeniz için yardımcı olmaya hazırız.

 

Bunun için dijital dönüşümde ve BIM’e geçişte bulunduğunuz noktayı anlamamıza yardımcı olacak kısa bir durum değerlendirme anketinin bağlantısını sizlerle paylaşıyoruz: