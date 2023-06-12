Raporun sonunda dijital dönüşümde ve BIM’e geçişte bulunduğunuz noktayı anlamamıza yardımcı olacak kısa bir formun bağlantısını paylaşıyoruz. Bu form yoluyla, güvenilir bir yol arkadaşlığı için size ulaşabilmeyi umuyoruz.

Hangi noktada olursanız olun, BIM’in faydalarından en üst düzeyde yararlanabilmeniz için yardımcı olmaya hazırız.

Bunun için dijital dönüşümde ve BIM’e geçişte bulunduğunuz noktayı anlamamıza yardımcı olacak kısa bir durum değerlendirme anketinin bağlantısını sizlerle paylaşıyoruz: