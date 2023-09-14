Veri ve araştırmalardan elde ettiğiniz içgörülerle mevcut ürün serilerinizde stratejik genişlemeye gidin, Mevcut ürün gamınızı stratejik olarak arttırmak, yeni gelir kaynakları oluşturmak ve sizi rakiplerinizden farklılaştıracak uyarlamalar sunmak için verilerden ve araştırmalardan içgörüler elde edin.