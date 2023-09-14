TASARIM VE MÜHENDİSLİK

Yepyeni fırsatların kapılarını aralayın

Sektörünüzdeki tasarımcı ve mühendislerin daha fazla çeviklik ve inovasyonu mümkün kılarak kurumsal büyümeyi destekleme konusunda neden Autodesk'i tercih ettiği öğrenin.

İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan araçlarla işinizi büyütün

Kalite çıtasını yükselterek itibarınızı artırın

Ürünlerin pazara sunulması, siparişlerin alınıp takip edilmesi ve müşterilerinize sunduğunuz hizmetler açısından hız, kalite ve tutarlılık düzeyinizi artırın.

Müşterilerinizin önem verdiği değerlere hitap edin

Veri ve araştırmalardan elde ettiğiniz içgörülerle mevcut ürün serilerinizde stratejik genişlemeye gidin, Mevcut ürün gamınızı stratejik olarak arttırmak, yeni gelir kaynakları oluşturmak ve sizi rakiplerinizden farklılaştıracak uyarlamalar sunmak için verilerden ve araştırmalardan içgörüler elde edin.

Ürün geliştirme yaşam döngülerini hızlandırın

Operasyon ölçeğini talebe göre büyütüp küçültme, her ürünün değer verimliliğini en üst düzeye çıkarma ve piyasadaki değişimlere rahatça ayak uydurma konusunda ihtiyaç duyduğunuz kaynak esnekliğine sahip olun.

Bilgisayardaki bir veri kümesine bakarak çalışan iki kişi

Autodesk ile durmaksızın değişen sektörel ihtiyaçları karşılayın

Gerek kapsamlı Product Design & Manufacturing Collection‘ımız gerekse dengeleri alt üst eden Fusion endüstriyel bulut ürünümüz olsun, Autodesk yazılımları, mühendislik becerilerinizi geliştirmenize ve müşteri ve tedarikçi ağınızla etkileşimleriniz açısından devrim niteliğinde bir dönüşüme olanak sağlayacak özellikler sunar.



Autodesk’in farklı disiplinler ve sektörlerde çalışabilen iş akışlarından yararlanarak :

  • Esnek ürün geliştirme iş akışlarını uygulayabilirsiniz
  • Üretim tedarik zincirinize çeviklik kazandırabilirsiniz
  • İş hedeflerinize ulaşmak için mevcut ürün ve hizmet yelpazenizi dönüştürebilirsiniz

Tasarım ve üretim alanında lider kurumları desteklemekten gurur duyuyoruz

Yardıma ihtiyacınız varsa kurumuzdan sorumlu müşteri temsilcisiyle iletişime geçin

Sektörünüzdeki ürün tasarım ve üretim kurumları iş süreçlerini dönüştürmek için Autodesk ile çalışıyor. Rekabette öne geçmek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için müşteri ekibinizle iletişime geçin.