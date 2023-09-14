Nasıl satın alınır?
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Ürünlerin pazara sunulması, siparişlerin alınıp takip edilmesi ve müşterilerinize sunduğunuz hizmetler açısından hız, kalite ve tutarlılık düzeyinizi artırın.
Veri ve araştırmalardan elde ettiğiniz içgörülerle mevcut ürün serilerinizde stratejik genişlemeye gidin, Mevcut ürün gamınızı stratejik olarak arttırmak, yeni gelir kaynakları oluşturmak ve sizi rakiplerinizden farklılaştıracak uyarlamalar sunmak için verilerden ve araştırmalardan içgörüler elde edin.
Operasyon ölçeğini talebe göre büyütüp küçültme, her ürünün değer verimliliğini en üst düzeye çıkarma ve piyasadaki değişimlere rahatça ayak uydurma konusunda ihtiyaç duyduğunuz kaynak esnekliğine sahip olun.
– JJ Johnson, Operasyon Müdürü, Viewrail
Aylık sipariş teslimatı artışı
Yıllık kurumsal büyüme artışı
– Ben Holmes, Dijital Tasarım Müdürü, NOV FGS
Güncelliğini yitirmiş veri kümelerine harcanan süredeki azalma
– Assaad Hani, İş Analisti, Technica International
Tasarım işlerine harcanan sürede azalma
Gerek kapsamlı Product Design & Manufacturing Collection‘ımız gerekse dengeleri alt üst eden Fusion endüstriyel bulut ürünümüz olsun, Autodesk yazılımları, mühendislik becerilerinizi geliştirmenize ve müşteri ve tedarikçi ağınızla etkileşimleriniz açısından devrim niteliğinde bir dönüşüme olanak sağlayacak özellikler sunar.
Autodesk’in farklı disiplinler ve sektörlerde çalışabilen iş akışlarından yararlanarak :
Sektörünüzdeki ürün tasarım ve üretim kurumları iş süreçlerini dönüştürmek için Autodesk ile çalışıyor. Rekabette öne geçmek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için müşteri ekibinizle iletişime geçin.