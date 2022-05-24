Sanal tasarım ve inşaat iş akışlarıyla daha akıllı bir çalışma yönteminin gücünü ortaya çıkarın. Bulut tabanlı bir BIM ortamında daha verimli ve daha iyi bağlantılı iş akışlarıyla zahmetli zorlukların üstesinden gelebilir ve daha iyi proje sonuçlarının keyfini çıkarabilirsiniz.