Yaklaşık 300 yükleniciyle yapılan yakın tarihli bir çalışmada, yüklenicilerin %64'ü BIM iş akışlarının sahada inşa edilebilirlik sorunlarının sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyor, %51'i devir teslim sırasında kusurların azalmasını bekliyor ve %50'si inşaat devir teslimlerinin daha sorunsuz olacağına inanıyor.
Genel yüklenicilerin %51'i BIM'in paydaş katılımının artmasına yol açtığına inanıyor ve %52'si başarılı projelerin yüzdesinin artmasını bekliyor. Bu arada, uzman yüklenicilerin %52'si BIM'in kazanma oranlarını iyileştirmede son derece değerli olacağına inanıyor.