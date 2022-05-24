İnşaat yolculuğunuzu dijitalleştirin.

İnşaat sektörü hızla değişiyor. BIM özellikli iş akışları ve dijital proje teslimi, yeniden çalışma ve inşa edilebilirlik sorunlarını azaltarak ve zamanlama süresini optimize ederek olumlu sonuçlar elde etmenizi sağlar.

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Genel yükleniciler BIM hakkında ne diyor?

Yaklaşık 300 yükleniciyle yapılan yakın tarihli bir çalışmada, yüklenicilerin %64'ü BIM iş akışlarının sahada inşa edilebilirlik sorunlarının sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyor, %51'i devir teslim sırasında kusurların azalmasını bekliyor ve %50'si inşaat devir teslimlerinin daha sorunsuz olacağına inanıyor. 

Genel yüklenicilerin %51'i BIM'in paydaş katılımının artmasına yol açtığına inanıyor ve %52'si başarılı projelerin yüzdesinin artmasını bekliyor. Bu arada, uzman yüklenicilerin %52'si BIM'in kazanma oranlarını iyileştirmede son derece değerli olacağına inanıyor.

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Daha akıllı araçlar, daha iyi sonuçlar

Sanal tasarım ve inşaat iş akışlarıyla daha akıllı bir çalışma yönteminin gücünü ortaya çıkarın. Bulut tabanlı bir BIM ortamında daha verimli ve daha iyi bağlantılı iş akışlarıyla zahmetli zorlukların üstesinden gelebilir ve daha iyi proje sonuçlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

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Karmaşık problemler için basit çözümler

Hataları daha erken yakalamanıza ve inşa edilebilirlik sorunları ile işlerin yeniden yapılması gibi durumları azaltmanıza yardımcı olan araçlarla, süreç boyunca değerli zamanınızdan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Tiong Seng Contractors'ın inşaat süresinde %25'lik kısalma ve koordinasyon sorunlarını çözmede %33'lük iyileşme elde edildi. 

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Tüm ayrıntılara göz atın

Bağlantılı BIM iş akışları, proje ekiplerini ve araçlarını tek bir yerde koordine etmenize olanak tanır, böylece daha fazla proje görünürlüğü ve verimliliğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Dura Vermeer, projelerinde inşaat süresini %25 kısalttı ve arıza maliyetlerini azalttı.

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