AutoCAD LT aboneliğinizden en iyi şekilde faydalanın

Temel konuları hallettikten sonra, çizimlerle çalışmayı, şekiller oluşturmayı ve ek açıklama ve boyut eklemeyi öğrenin.

Son olarak, öğreticilerle yeni becerilerinizle pratik yapın ve tasarımlarınızı yazdırmayı paylaşmayı öğrenin.