AutoCAD LT aboneliğinizden en iyi şekilde faydalanın

Yapılan yedi araştırma sonucunda AutoCAD'deki özel araç setleri kullanılarak tamamlanan görevlerin üretkenliğinde ortalama %63 oranında artış görüldü.*
Yapılan yedi araştırma sonucunda AutoCAD'deki özel araç setleri kullanılarak tamamlanan görevlerin üretkenliğinde ortalama %63 oranında artış görüldü.*
Temel konuları hallettikten sonra, çizimlerle çalışmayı, şekiller oluşturmayı ve ek açıklama ve boyut eklemeyi öğrenin.
Son olarak, öğreticilerle yeni becerilerinizle pratik yapın ve tasarımlarınızı yazdırmayı paylaşmayı öğrenin.
Nesneler, bloklar ve katmanlar gibi temel konseptleri keşfedin.
AutoCAD LT ile çalışmaya hazır olmanızı sağlayacak temel araçları ve işlevleri öğrenin.
Sadece birkaç tıklamayla Autodesk aboneliklerinizi yönetin ve özelleştirin. Autodesk Account hesabı, istediğinizde değişiklik yapabilmeniz için self servis seçenekleri sunar.
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