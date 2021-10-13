AutoCAD aboneliğinizden en iyi şekilde faydalanın

Özel araç setleriyle zamandan tasarruf edin

Yapılan yedi araştırma sonucunda AutoCAD'deki özel araç setleri kullanılarak tamamlanan görevlerin üretkenliğinde ortalama %63 oranında artış görüldü.*

AutoCAD LT aboneliğinizden en iyi şekilde faydalanın

Temel konuları hallettikten sonra, çizimlerle çalışmayı, şekiller oluşturmayı ve ek açıklama ve boyut eklemeyi öğrenin.
Son olarak, öğreticilerle yeni becerilerinizle pratik yapın ve tasarımlarınızı yazdırmayı paylaşmayı öğrenin.

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  • Temel AutoCAD LT konseptleri

    Nesneler, bloklar ve katmanlar gibi temel konseptleri keşfedin.


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  • Araçlar ve işlevler

    AutoCAD LT ile çalışmaya hazır olmanızı sağlayacak temel araçları ve işlevleri öğrenin.


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  • Kullanıcı arayüzü

    Kullanıcı arayüzünü iş akışınıza göre özelleştirin.


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Autodesk Account hesabında kontrolü ele alın

Sadece birkaç tıklamayla Autodesk aboneliklerinizi yönetin ve özelleştirin. Autodesk Account hesabı, istediğinizde değişiklik yapabilmeniz için self servis seçenekleri sunar.

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