Ortak bir veri ortamının yardımıyla ekipleri, süreçleri ve verileri birbirine bağlayın. Herkesin süreçten haberdar olması ve verimli bir şekilde çalışması için gerçek zamanlı olarak birlikte yazın, ekipler arası koordinasyonu güçlendirin ve veri alışverişini kolaylaştırın.