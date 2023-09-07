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Ortak bir veri ortamının yardımıyla ekipleri, süreçleri ve verileri birbirine bağlayın. Herkesin süreçten haberdar olması ve verimli bir şekilde çalışması için gerçek zamanlı olarak birlikte yazın, ekipler arası koordinasyonu güçlendirin ve veri alışverişini kolaylaştırın.
İnşaat sektöründe çevresel duyarlılık hiç olmadığı kadar acil bir konuma geldi. Yazılımımız farklı tasarım kararlarının etkilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize ve daha net anlamanıza yardımcı olabilir. Yenileme projelerinin önem kazanmasıyla birlikte bu beceri son derece değerli hale gelmektedir.
AECO sektörünün tamamını kapsayan birleşik iş akışları, verilerin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Üretken tasarım gibi yapay zeka destekli süreçlerin temelini atarak bilinçli kararlar alabilir ve performansı artırabilirsiniz.
Tasarımlarınızı mümkün olan en yüksek ayrıntı düzeyinde incelemenize yardımcı olan modelleme araçlarını kullanarak farklı fikirleri ele alın. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) paketimiz, gün ışığından hava akışı analizine kadar birçok konuda daha yenilikçi ve etkili tasarım sonuçlarının kapılarını aralar.