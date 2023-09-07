Vizyonunuz için

Tasarım ufkunuzu genişletecek mimarlık çözümleri

Orms Tasarımcıları ve Mimarları; The Standard, Londra

Bir masaya oturmuş dizüstü bilgisayarlarıyla çalışan ve defterlerine not alan üç kişi.

Bağlı bir ekip olarak daha üretken olun.

Ortak bir veri ortamının yardımıyla ekipleri, süreçleri ve verileri birbirine bağlayın. Herkesin süreçten haberdar olması ve verimli bir şekilde çalışması için gerçek zamanlı olarak birlikte yazın, ekipler arası koordinasyonu güçlendirin ve veri alışverişini kolaylaştırın.

Etrafı yeşilliklerle çevrili bir bina ve önündeki yoldan geçen bir kişi

Çevresel etkiyi daha ayrıntılı görün

İnşaat sektöründe çevresel duyarlılık hiç olmadığı kadar acil bir konuma geldi. Yazılımımız farklı tasarım kararlarının etkilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize ve daha net anlamanıza yardımcı olabilir. Yenileme projelerinin önem kazanmasıyla birlikte bu beceri son derece değerli hale gelmektedir.

Gece vakti tüm binaların ışıklarının yandığı bir şehir silueti. Bazı binaların ışıklarının karanlık gökyüzüne yayıldığı görülüyor.

Doğru ayrıntılarla doğru insanlar arasında bağlantı kurun

AECO sektörünün tamamını kapsayan birleşik iş akışları, verilerin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Üretken tasarım gibi yapay zeka destekli süreçlerin temelini atarak bilinçli kararlar alabilir ve performansı artırabilirsiniz.

İç yapı analizi ayrıntılı çizgilerle temsil edilen boş bir deponun iç görünümü

BIM ile tasarım kalitenizi artırın

Tasarımlarınızı mümkün olan en yüksek ayrıntı düzeyinde incelemenize yardımcı olan modelleme araçlarını kullanarak farklı fikirleri ele alın. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) paketimiz, gün ışığından hava akışı analizine kadar birçok konuda daha yenilikçi ve etkili tasarım sonuçlarının kapılarını aralar.

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Vizyonunuz ne olursa olsun, onu gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacağız.