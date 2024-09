Susan Etlinger dijital strateji alanında yapay zeka, teknoloji etiği ve verilere odaklanan, dünya çapında tanımış bir uzmandır. Altimeter'deki çalışmalarına ek olarak Susan Kanada'da bağımsız ve tarafsız bir düşünce kuruluşu olan Uluslararası Yönetişim Yenilik Merkezi'nin (International Governance Innovation) kıdemli çalışanı ve Devlet Konuşmacısı Programı ABD Departmanı'nın (United States Department of State Speaker Program) bir üyesidir. 2019'da Susan, yapay zeka odaklı stratejik bir araştırma danışmanlığı olan Lighthouse3 tarafından Yapay Zeka Etiği Alanında 100 Başarılı Kadından biri seçildi. "What Do We Do With All This Big Data?" (Tüm Bu Büyük Verilerle Ne Yapacağız?) adlı TED konuşması 25 dile çevrildi ve 1,3 milyondan fazla görüntülendi.