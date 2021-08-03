Bu üçüncü ve son rapor, dünya çapındaki bilim insanlarının ve iş liderlerinden yıkıcı zamanlarda bile nasıl daha güçlü ve daha yenilikçi işletmeler oluşturulabileceğine ilişkin uzman tavsiyeleri sunar. Geçtiğimiz yıl edinilen deneyimleri, iş modeli inovasyonu açısından çıkarılabilecek sonuçları ve liderlere hem yıkıcı zamanlarda hem de sonrasında iş stratejilerini büyüme odağında yeniden tasarlama konusunda yardımcı olmaya yönelik önerileri içermektedir.
Okumaya devam edin ve şu konularda bilgi edinin:
- Liderler pandemi döneminde iş stratejilerinin şekillendirilmesi açısından neler öğrendi?
- Pandemi, mimarlık inşaat, tasarım ve üretim alanlarındaki iş modellerini nasıl etkiledi ve bu sektörlerde esnekliği ve büyümeyi destekleyebilecek fırsatlar neler?
- Liderlerin stratejik planlama çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olabilecek beş faydalı tavsiye