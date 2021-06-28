AEC Collection'daki yenilikler

AEC Collection şimdi aşağıdakileri yapmanızı sağlayacak bulut tabanlı ortak bir veri ortamı olan Autodesk Docs'u da içeriyor:
Daha etkili bir iş birliği sağlayıp daha yüksek kaliteli çıktılar üretmenizi sağlayacak yeni özelliklerden bazıları:
Arazi derecelendirmenizi bir üst düzeye taşıyın:
Güvenle tasarlayıp üretmek ve sıra dışı proje çıktıları sunmak için gereken entegre iş akışlarını edinin.
Entegre modelleme, analiz ve görselleştirme araçlarıyla konseptten üretim dokümantasyonuna kadar yüksek kalite tasarımlar oluşturun.
Detaylandırma, analiz ve imalat sırasında karşılaştığınız zorlukları özel olarak yapı mühendisleri için tasarlanan entegre araç setiyle aşın.
Çok branşlı ulaşım projelerini bağlantılı hale getirin, alan tasarımını iyileştirin ve daha sürdürülebilir su altyapıları sunun.
İnşaat modellemesi, dokümantasyon, proje inceleme ve model koordinasyonu için entegre araçlarla inşa edilebilirliği geliştirin.
AEC Collection'ın daha fazla iş kazanıp operasyonel anlamdaki etkililiğinizi iyileştirmenize ve en iyi projelerinizi sunmanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında Autodesk Satış ile konuşun.
Teşekkürler, bir Autodesk satış uzmanı kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.