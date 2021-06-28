AEC Collection'daki yenilikler

Daha verimli ve iş birlikçi çalışma yolları için yeni iş akışları

Bulut tabanlı ortak veri ortamıyla, otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla ve işinizi en iyi şekilde yapmanız için gereken ürünler arasında daha sıkı entegrasyonlarla daha hızlı ve daha akıllı çalışın.

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Videoyu izleyin (3:08 dk.)

Autodesk Docs ile bulutta birlikte çalışın (1:48 dk.)

Bulutta birlikte daha iyi çalışın

AEC Collection şimdi aşağıdakileri yapmanızı sağlayacak bulut tabanlı ortak bir veri ortamı olan Autodesk Docs'u da içeriyor:

  • Hataları ve iş tekrarını azaltın
  • İnceleme ve onay iş akışlarını kolaylaştırın
  • Ekip sıralamasını ve planlamayı iyileştirin

Revit 2022’deki yenilikler (1:00 dk)

Revit 2022 senin için

Daha etkili bir iş birliği sağlayıp daha yüksek kaliteli çıktılar üretmenizi sağlayacak yeni özelliklerden bazıları:

  • Temel dokümantasyon özelliklerine ve iş akışlarına gelen iyileştirmeler
  • IFC4 desteği ve git-gel iş akışları
  • Özel olarak AEC Collection'daki Üretken Tasarım için iyileştirmeler

Derecelendirme Optimizasyonu tasarım iş akışlarını nasıl iyileştirir? (0:58 dk.)

Civil 3D İçin Derecelendirme Optimizasyonu

Arazi derecelendirmenizi bir üst düzeye taşıyın:

  • Proje kısıtlamalarına göre derecelendirme tasarımıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirin
  • Birden fazla derecelendirmeyi göz önünde bulundurun ve ihlalleri gerçek zamanlı gözlemleyin
  • Müşteri taleplerini karşılayan, dengeli bir derecelendirme planı sunun

Branşa göre AEC iş akışları

Güvenle tasarlayıp üretmek ve sıra dışı proje çıktıları sunmak için gereken entegre iş akışlarını edinin.

  • AEC Collection'daki mimari tasarım araçlarıyla yaratıcılığınızı ve güveninizi artırın

    Mimari Tasarım

    Entegre modelleme, analiz ve görselleştirme araçlarıyla konseptten üretim dokümantasyonuna kadar yüksek kalite tasarımlar oluşturun.

    Mimari iş akışlarını keşfedin

  • Yapı, mekanik ve elektrik mühendisleri için entegre bir araç seti.

    MEP ve Yapı Mühendisliği

    Detaylandırma, analiz ve imalat sırasında karşılaştığınız zorlukları özel olarak yapı mühendisleri için tasarlanan entegre araç setiyle aşın.

    MEP ve yapı iş akışlarını keşfedin

  • İnşaat Altyapısı Tasarımı

    Çok branşlı ulaşım projelerini bağlantılı hale getirin, alan tasarımını iyileştirin ve daha sürdürülebilir su altyapıları sunun.

    Altyapı iş akışlarını keşfedin

  • İnşaat

    İnşaat modellemesi, dokümantasyon, proje inceleme ve model koordinasyonu için entegre araçlarla inşa edilebilirliği geliştirin.

    İnşaat iş akışlarını keşfedin

Tasarım verimliliğini ve çıktıları iyileştirin

AEC Collection'ın daha fazla iş kazanıp operasyonel anlamdaki etkililiğinizi iyileştirmenize ve en iyi projelerinizi sunmanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında Autodesk Satış ile konuşun.

Teşekkürler, bir Autodesk satış uzmanı kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.