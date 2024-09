Byggbranschen är tålig i likhet med de byggnader den uppför, byggnader som kan stå emot orkaner, jordbävningar och översvämningar. Men trots en stark start på året finns det fortfarande stora utmaningar, bland annat skenande materialkostnader, hinder i leverantörskedjan, ett skifte av talangmodeller samt naturkatastrofernas inverkan på befolkningar runt om i världen, något som består inom arkitektur-, teknik- och byggsektorn.

Även om ekonomerna fortsätter att antyda att det är möjligt att det blir en global lågkonjunktur så förväntar sig fler än hälften av byggföretagen i USA (53,7 %) att deras försäljning kommer att öka under de kommande sex månaderna och nästan fyra av tio (38,9 %) förväntar sig att deras vinstmarginaler kommer att öka under samma period, enligt rapporten i januari 2023 från Associated Builders and Contractors (ABC). Globalt förväntas byggbranschen nå upp till uppskattningsvis 10,5 biljoner dollar under 2023 och förväntas öka med en sammansatt årlig tillväxttakt på 4,2 % från 2018 till 2023, enligt en rapport från Research and Markets.