Det som gör New Tales from the Borderlands så anmärkningsvärt är dock inte bara karaktärerna eller deras berättelser – det är hur spelet spelas. Till skillnad från traditionella spel där spelarna följer ett förutbestämt händelseförlopp från början till slut, så styr spelarna i New Tales from the Borderlands vilka beslut karaktärerna ska fatta och därmed vilka deras öden blir.

Enligt Gearbox kan varje val som spelarna gör påverka hur historien utspelas, ofta på oväntade sätt, i form av djupa, fängslande scener, minispel och frigångssekvenser. New Tales from the Borderlands förvandlar spelarna till medskapare genom att ge dem möjlighet att göra val som formar spelets karaktärer, miljöer och händelser.

Men hur är det med spelets verkliga skapare, 3D-konstnärerna och animatörerna som gav liv åt spelet? För att kunna skapa ett sådant fängslande och interaktivt spel var de tvungna att producera en mängd högkvalitativt innehåll – och för att kunna tillmötesgå efterfrågan på en ny episod i Borderlands-serien var de tvungna att agera mycket snabbt. Ett team med 15 animatörer hade bara två år på sig att producera 12 timmars filmspeltid, enligt Marion Guignolle, ledande animatör inom teknisk design på Gearbox Studio Québec.

”Normalt sett tar det tre till fyra år att skapa tre timmars material”, säger Guignolle och lägger till att det finns en anledning till att hennes team så snabbt kunde producera så mycket innehåll: automatisering.