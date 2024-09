Cinzia Angelini kommer från Milano, där hon under sin uppväxt hörde berättelser från sin mors barndom under andra världskriget. Dessa berättelser inspirerade henne till att skapa en egenproducerad film, Mila. ”Min mamma var bara fem år gammal under kriget och hennes hemstad Trento bombades kraftigt 1943”, berättar Angelini. ”Hon pratade alltid om hur hon kände sig när bombplanen kom. [Stel av skräck] varken rörde hon på sig eller sprang till skyddsrummet förrän någon hämtade henne.”

När Angelini var en ung kvinna på 1990-talet gjorde kriget i Bosnien ett liknande intryck på henne. ”Det var mycket nära Italien, bara en kort bit över Medelhavet, som detta fasansfulla skedde”, fortsätter hon. ”Så jag har alltid velat göra något med animering för att tala ut mot konflikter, särskilt vad barnen går igenom mitt i kriget. Det blev filmens grundtanke.”