Todos os projetos BIM na TPF Consultores começam com a definição estratégica da metodologia de modelação. Conforme a dimensão do projeto, a sua complexidade e as disciplinas envolvidas, é definido se a modelação dos elementos de cada disciplina é feita em modelos separados, ou se se opta por uma solução de modelo único.

Neste último caso, todas as especialidades intervenientes no projeto partilham e colaboram de forma direta no mesmo modelo, sem qualquer esforço, utilizando os Worksets do Autodesk Revit para a separação dos elementos por especialidade.

A utilização de objetos parametrizados permite, no decorrer do processo, atualizar, com o mínimo esforço, os elementos e equipamentos do projeto. Esta capacidade é particularmente importante, uma vez que, ao longo do desenvolvimento e pormenorização dos projetos, as suas características tendem a alterar.