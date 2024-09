A Autodesk descobriu pontos problemáticos semelhantes em relação ao talento e à mão de obra no seu relatório de investigação global 2023 State of Design and Make (inglês). Concluiu que líderes empresariais que representam empresas dedicadas à conceção e criação de espaços, lugares, objetos e experiências afirmam que atrair e reter talentos é um dos seus principais desafios.

Para além de uma competição cada vez mais acérrima pelo talento, o trabalho em si está a sofrer mudanças fundamentais: 72% dos líderes empresariais afirmam que a força de trabalho evoluiu mais nos últimos três anos do que nos 25 anos anteriores, segundo o relatório da Autodesk. Devido a essa evolução, 90% dos líderes afirmam que a melhoria de competências é importante para as respetivas empresas. Outros 50% afirmam estar a contratar funcionários que não possuem as competências necessárias com a intenção de os formar no local de trabalho.

Tudo isto reforça a importância do talento nas iniciativas de transformação digital. Embora as empresas possam investir montantes incalculáveis na aquisição de tecnologia, as ferramentas só são eficazes se as empresas tiverem a quantidade e a qualidade corretas de recursos humanos para as utilizar.