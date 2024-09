O processo de digitalização na Pinto Brasil foi levado a cabo, tendo sido atingido com sucesso o objetivo da engenharia de produto, aquando da modelação e design dos produtos: a criação de forma automática de todos os dados necessários na gestão no ERP e na plataforma de Gestão de Shopfloor GenSYS®.

A possibilidade do design mecânico realizado no Inventor, juntamente com o projeto elétrico executado no AutoCad Electric, conectado com o Vault Profissional, através de uma camada de integração com os demais softwares garantiu, para além dos benefícios intangíveis, um maior grau de conformidade de produto e gestão de versões, um incremento das atividades de estandardização e utilização de peças comuns, a redução do lead time geral das atividades de engenharia (produto e processo) e a automatização de processos de Gestão do Shopfloor.

Atualmente, no seu dia-a-dia a Pinto Brasil recorre a ferramentas de Collection da Autodesk para suportar as suas decisões de engenharia, sendo que a modularidade e parametrização das soluções, permitem uma resposta mais rápida e interativa com os seus clientes. Mais especificamente, Autodesk Vault Professional, Autodesk Colection, Inventor, AutoCad Mechanical, Autocad Electric, Navisworks e Nastram.