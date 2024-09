A reutilização adaptativa na arquitetura consiste na reabilitação de um edifício existente para lhe dar um novo fim e, deste modo, dar uma nova vida a estruturas ultrapassadas com práticas de edificação mais sustentáveis e de preservação do património arquitetónico.

No bairro londrino de Kings Cross, um projeto de reutilização adaptativa do gabinete de arquitetura britânico Orms transformou um edifício de escritórios brutalista da década de 1970 num hotel boutique contemporâneo, o The Standard London.

Com um design arrojado que acrescentou três andares à estrutura existente, a equipa do projeto utilizou o Autodesk Revit, a modelação 3D e a tecnologia de gémeos digitais para conservar a estrutura do edifício existente, suportar o peso dos três novos andares e projetar sistemas de energia para otimizar a sustentabilidade.

Na movimentada zona de King's Cross, em Londres, o gabinete de arquitetura britânico Orms renovou e reconverteu um edifício de escritórios ultrapassado de 1974 num hotel boutique com 266 quartos, o The Standard London. O edifício existente, situado em frente de duas grandes estações ferroviárias, era uma antiga instalação municipal construída no estilo brutalista de grande importância arquitetónica.

Na qualidade de consultores principais do projeto, a equipa da Orms foi responsável pela arquitetura exterior e pelo interior do edifício. Utilizando um modelo de reutilização adaptativa (inglês), o projeto de renovação conservou o máximo possível do edifício existente, a fim de preservar o seu património arquitetónico pós-guerra. A partir daí, o edifício foi ampliado e extensivamente remodelado, com um design arrojado que acrescentou três novos andares à estrutura existente para acolher um restaurante, um bar e um terraço no telhado.

Quando os edifícios históricos são reabilitados, cada projeto é único, não existem protótipos a seguir. Através do Autodesk Revit, da modelação 3D (inglês) e da tecnologia de gémeos digitais (inglês), a Orms e os consultores de estruturas e MEP Arup e Heyne Tillett Steel criaram modelos das estruturas altamente complexas do edifício, integraram os respetivos sistemas e mapearam soluções de aquecimento, arrefecimento, ventilação e iluminação para otimizar a sustentabilidade. Com estas ferramentas tecnológicas e os processos de recursos adaptativos, a equipa do projeto logrou transformar um edifício ultrapassado num ponto de referência londrino moderno e repleto de estilo para um grupo hoteleiro internacional em voga.

Veja o vídeo para conhecer a forma como a Orms abordou este projeto de arquitetura de reutilização adaptativa.

[Transcrição do vídeo]

Christian Natterodt, Sócio/Arquiteto de projetos, Orms: o setor da construção é, por si só, responsável por um terço dos resíduos do planeta. Não podemos continuar a demolir edifícios e a construir outros novos. Há muitos projetos diferentes em que podemos adaptá-los, reduzir as emissões de carbono da construção e transformá-los em algo novo e belo.

O The Standard London é um daqueles hotéis de destino incríveis. O hotel quase parece envolver-nos nos seus braços e dar-nos um enorme abraço, um sentimento de alegria que também quer ser traduzido na sua própria arquitetura.

O edifício é da década de 1970. Um edifício que não está conservado, que já não está modernizado, é, normalmente, algo que muitas pessoas gostariam de demolir. Então, como podemos reduzir as emissões de carbono do próprio edifício, reduzir os custos de construção e transformar esse edifício, que também faz parte da história do local, em algo muito especial?

Andrew Middlebrook, Engenheiro-chefe de estruturas, Heyne Tillet Steel: Cada readaptação é diferente e, por isso, interessante. Nunca há exatamente a mesma abordagem em cada uma das ocasiões.

Natterodt: Temos um núcleo de betão com uma fachada de betão e dois níveis de cave. Estas formas complexas podem ser desenhadas em 2D, mas só podem ser totalmente compreendidas em 3D.

No setor da construção, não havia um protótipo. Cada edifício que construímos é o protótipo e o produto acabado.

O [Autodesk] Revit e a modelação 3D permitem-nos compreender melhor as formas complexas. Se utilizarmos um gémeo digital (inglês) do edifício em si, podemos analisar cada um dos detalhes. Podemos girá-lo, coordenar com o engenheiro de estruturas e com todos os intervenientes antes mesmo de iniciar os trabalhos no local.

Middlebrook: Pesquisámos o máximo possível para identificar a estrutura do edifício e, em seguida, com o Revit, criámos um modelo 3D (inglês) completo. Foi isso que nos permitiu preservar o máximo possível do edifício existente.

No Revit, é possível atribuir propriedades aos materiais (o carbono incorporado, por exemplo) e isso permite-nos quantificar o carbono que será utilizado.

Michael Stankiewicz, Engenheiro mecânico sénior, Arup: Quando projetamos um edifício num contexto de renovação, estamos imediatamente condicionados. Para alcançarmos um patamar de sustentabilidade superior, temos de compreender o aquecimento, o arrefecimento, a ventilação, a iluminação, os detalhes granulares e realmente projetar a forma de utilizar a energia onde quer que seja necessária. Ter uma ferramenta como o Revit significa que podemos mapear os sistemas de energia, projetando edifícios extremamente eficientes.

Natterodt: Temos de garantir que os edifícios que construímos agora são adaptáveis. Precisamos de ter a documentação em ordem para garantir que os elementos podem ser reutilizados.

Middlebrook: Se precisarmos de partilhar de forma colaborativa, rápida e online, fazer uma deteção de conflitos e construir o edifício em conjunto, só o Revit o pode fazer.

Christian Natterodt: Reutilizar e readaptar, estas serão as tarefas arquitetónicas do futuro. É possível dar um novo sopro de vida a edifícios que foram projetados numa época diferente para finalidades diferentes, de modo a garantir o seu futuro para a próxima geração.