“Numa obra com as caraterísticas da PHC o recurso à metodologia BIM significou a utilização de uma base de confiança e de ligação entre todas as partes envolvidas no desenvolvimento do projeto e da obra. Agilidade na tomada de decisão, rigor da obtenção de quantidades para aferição dos custos, simulações de soluções para enquadramento da decisão e otimização são as principais vantagens que ressalvamos do processo construído entre todas as partes. Estas vantagens traduzem-se numa capacidade de previsão e controlo do projeto e da própria obra. Importa referir que em termos de execução de obra, o auxílio das ferramentas BIM significa um clarificação e simplificação de potenciais conflitos por exemplo nas zonas de elevada densidade de especialidades. Em suma, recorrendo ao BIM, todas as partes intervenientes da obra, desde o cliente, projetistas, diretores de obra e equipas técnicas dispõem de uma poderosa base de dados a partir da qual podem recorrer para apoio nas suas tomadas de decisão, refletindo-se numa agilização do próprio processo de conceção e construtivo.”