A evolução do BIM em Portugal não está claramente a acompanhar o seu crescimento global. Um dos motivos é falta de formação especifica na área e, consequentemente, mão de obra qualificada insuficiente para a metodologia BIM; e, por outro lado, a não obrigatoriedade do BIM perante as autoridades oficiais. Apesar disso, a NLA aposta na utilização desta metodologia pelos vários benefícios que traz, principalmente no rigor do projeto, na qualidade da construção, na rapidez e preparação da obra, e na gestão da vida do edifício.

Um processo BIM leva a um melhor planeamento da obra, incentiva construções modulares e pré-fabricadas que reduzem o tempo de trabalho e o tamanho das equipas no local. O material enviado para a obra será apenas o necessário, através das estimativas retiradas do Modelo, reduzindo o desperdício e consequentemente o custo da obra e da área do estaleiro.

É o verdadeiro passo do pensamento 2D para o pensamento 3D e a sua associação através de uma base de dados paramétrica.