De acordo com a Max Bögl, existem várias diferenças entre o TSB e o sistema maglev Transrapid. Em primeiro lugar, o TSB é um pacote totalmente integrado a partir de uma única fonte. A Max Bögl pretende oferecer aos clientes uma solução com um serviço completo, incluindo todo o processo, desde o planeamento ao fabrico do veículo, a montagem no local e a operação do sistema. Além disso, enquanto o Transrapid se concentra na velocidade, o TSB foi concebido para um objetivo mais complexo: fornecer transportes públicos adequados ao futuro para cidades com elevada densidade populacional.

Isto significa que, embora não seja tão rápido (com uma velocidade de 150 km/h ou 95 mph), o TSB é mais silencioso, emitindo praticamente zero ruído e vibração. O sistema é igualmente flexível e adapta-se a vários contextos urbanos. Pode ser instalado num caminho de ferro elevado, ao nível do solo ou até num sistema de transporte subterrâneo.