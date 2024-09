Neste caso, o principal desafio da implementação do BIM na Konceptness foi conseguir que a equipa adotasse uma nova metodologia de trabalho internamente e abandonasse as metodologias mais tradicionais e menos colaborativas. Para isso, trabalharam com a Claranet, que tirou dúvidas e apresentou soluções como o Autodesk BIM Collaborate.

Com as ferramentas BIM, surge uma nova forma de trabalhar, com foco na eficiência e controle de projetos. Além disso, por ser um método revolucionário, cada dia é um momento para aprender e compartilhar.

A capacidade de remover plantas, seções e elevações de um único modelo garante a qualidade e a precisão necessárias para um projeto arquitetónico. Aqui também é possível, de forma ágil, fazer alterações sem ter que modificar cada parte projetada.