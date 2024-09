A tecnologia BIM começou a ser implementada na empresa em 2015 sendo que desde cedo se percebeu as inúmeras vantagens do uso desta tecnologia em deterioramento da tradicional ferramenta CAD. Nos projetos de geotecnia, nos quais a empresa está particularmente vocacionada, destacamos benefícios como o desenvolvimento de projetos com maior qualidade, sendo possível detetar numa fase muito preliminar, e ainda no papel, possíveis erros e interferências entre especialidades o capacidade de medir facilmente e com precisão as quantidades de materiais.

Da mesma forma também as alterações de projeto propostas pelo cliente ou por qualquer condicionante tornam-se mais simples e rápidas de executar, podendo no imediato compreender as alterações em termos de quantidades de materiais e, consequentemente, no custo da obra e aumenta a produtividade na execução dos projetos devido à redução de tempo despendido na execução dos mesmos.