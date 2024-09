A entrada precoce no percurso da maturidade digital, colocou a Jellyfish em boa companhia. A transformação digital ajuda as empresas a adaptarem-se a condições que mudam rapidamente. Aquelas que, como a Jellyfish, iniciaram este processo cedo e estão no bom caminho para atingir as respetivas metas de transformação digital são consideradas mais maduras do ponto de vista digital e estão a mostrar-se mais resilientes.

O relatório 2023 State of Design & Make (inglês), um estudo de investigação global da Autodesk, mostra que as empresas com maturidade digital (especialmente as da categoria "projeto e produção" que criam espaços, lugares, objetos e experiências) estão a investir mais em soluções relacionadas com talentos e a contratar recursos de áreas geográficas mais vastas. Para os setores que exigem colaboração num processo de design digital para fornecer um resultado físico, é evidente que o futuro depende da implementação bem-sucedida da digitalização nas respetivas forças de trabalho: cerca de 80% dos líderes empresariais afirmam que o futuro das suas empresas irá depender de ferramentas digitais.