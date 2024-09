O New Horizons Studio do Hyundai Motor Group está a levar a projeção de veículos ao limite com o Elevate, um automóvel que consegue andar. O veículo futurista de quatro rodas transforma-se numa máquina de quatro pernas que é capaz de se mover em vários tipos de terreno. Por essa razão, pode ser usado por equipas de emergência durante situações de salvamento e para o transporte de pessoas com problemas de mobilidade. Numa colaboração com o estúdio de design Sundberg-Ferar, a equipa utilizou tecnologia de design generativo para tornar este automóvel mais leve e mais resistente.