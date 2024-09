As melhorias de comunicação foram algo muito importante para a Hous3. Ter mais fluidez na comunicação entre as várias especialidades, como a engenharia, estruturas elétricas, aquecimento, ventilação e ar condicionado, redes de segurança, e mecânica, trouxe ganhos muito significativos. Outro aspecto que as soluções Autodesk trouxeram à Hous3 foi a rapidez com que agora se conseguiam preparar modelos. O 3ds Max é a solução que utilizam para a fase de estúdio, o qual permite a integração e actualização automática com Revit.

Tal como diz Benjamim “Nós não fazemos bandeira disso junto dos nossos clientes, porque muitos nem se apercebem. A verdade é que nós poupamos dezenas e dezenas de milhares de euros em projectos aos nossos clientes através desta metodologia e com a adopção de Revit. É mesmo verdade”. No entanto, a Hous3 não reconhece apenas como mais valia a maior eficiência e rapidez nos desenhos. Para a Hous3 o mais interessante foi a mudança na maneira de estruturar os projectos. Trabalhar com uma filosofia BIM mudou o percurso da empresa e a maneira de trabalhar.

A vantagem de ter disponível toda essa informação foi o que valorizou mais os projectos e o que permitiu acesso a outras oportunidades. “A mudança para a metodologia BIM é um processo que está em constante adaptação na Hous3. A informação data tornou as nossas obras mais valiosas e eficientes e permitiu-nos concorrer a outros projectos, outras dimensões de projectos e outros países. As empresas, com este tipo de ferramentas, conseguem criar novos negócios, negócios diferenciadores”. Benjamim Machado.