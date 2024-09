EXEO Office Campus é um projeto de escritórios inovador composto por três edifícios distintos, localizado no Parque das Nações. É o maior projeto de escritórios deste género na cidade de Lisboa, com um total de 95. 500 m² de ABC e 69.000 m² de ABL, capacidade para alojar 7.000 colaboradores, 688 lugares de estacionamento para carros e 176 para bicicletas, com todos os atributos para se tornar um dos edifícios mais marcantes e revolucionários do mercado de escritórios lisboeta.

Todos os edifícios apresentam uma fachada moderna, com linhas contemporâneas onde prevalece o vidro com lâminas de ensombramento, proporcionando luminosidade, transparência e vistas desafogadas. A metodologia BIM, através dos softwares Revit e Dynamo foram utilizados na pré fabricação, gerando a redução de desperdício de aço, na fase da compatibilização das especialidades, e na preparação de obra, centralizando a informação e fomentando a correta extração de dados.

A HCI construções, S.A. contou com grande ajuda da Claranet, parceiro e revendedor Autodesk, que desempenhou um papel fundamental na escolha dos melhores produtos e soluções que atendessem às necessidades da equipa.