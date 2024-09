No entanto, o que torna o jogo New Tales from the Borderlands tão notável não são apenas os personagens ou as suas histórias, é a forma como é jogado. Ao contrário dos jogos tradicionais, em que os jogadores seguem uma sequência predeterminada de eventos do início ao fim, os jogadores de New Tales from Borderlands controlam as decisões que os personagens tomam e, consequentemente, os seus destinos.

De acordo com a Gearbox, cada escolha que os jogadores fazem pode afetar o desenrolar da história, muitas vezes de forma inesperada, com cenas profundas e envolventes, minijogos e sequências de percurso livre. Ao dar aos jogadores o poder de fazer escolhas que moldam os personagens, o ambiente e os acontecimentos do jogo, oNew Tales from the Borderlands transforma-os em criadores.

E quanto aos verdadeiros criadores do jogo, os artistas e animadores 3D que deram vida ao jogo? Para criar um jogo tão envolvente e interativo, tiveram de produzir uma quantidade massiva de conteúdo de elevada qualidade e, para satisfazer a procura do mercado por um novo episódio da série Borderlands, tiveram de o produzir muito rapidamente. Segundo Marion Guignolle, animadora principal de desenho técnico no Gearbox Studio Québec, uma equipa de 15 animadores teve apenas dois anos para produzir 12 horas de jogabilidade cinematográfica.

"Normalmente, são necessários três a quatro anos para produzir três horas", afirma Guignolle, que acrescenta haver uma razão para a sua equipa ter conseguido produzir tanto conteúdo de forma tão rápida: a automatização.