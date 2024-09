Angelini e a respetiva equipa deram início à missão de criar Mila em 2010. Com a utilização do Maya e do Arnold, "o filme transformou-se num grande projeto com vários cenários, efeitos e perto de 300 recursos", refere.

No entanto, embora fosse fácil recrutar voluntários, o mesmo não se podia dizer de gerir uma equipa global e multilíngue composta por ilustradores, desenhadores, animadores e especialistas em iluminação. "Imagine o fluxo de produção entre 35 países, com hardware e software diferentes", diz Angelini. A produtora Andrea Emmes associou-se ao projeto logo no início para ajudar a gerir as complexidades.

Em conjunto, a equipa de Mila formou um estúdio de animação virtual independente, numa altura em que o trabalho remoto ainda era uma novidade. Para isso, a equipa improvisou um conjunto de ferramentas de colaboração e comunicação. "No início, a comunicação era feita através e-mails e do Skype", diz Angelini. "Começámos com um fórum típico dos anos 90, muito pesado e lento." Dado que a equipa adotava as novas ferramentas de colaboração na nuvem, como o Slack e o ShotGrid, à medida que estas iam surgindo, "isso foi um ponto de viragem", diz ela.