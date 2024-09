A Bravida, uma empresa centenária de empreitadas de construção mecânica e elétrica com sede nos países nórdicos, encontra-se em pleno processo de transformação digital. A empresa ganhou o seu maior contrato de sempre com o Projeto da Variante E4 de Estocolmo, um projeto rodoviário no valor de 3,1 mil milhões de euros destinado a ligar a zona norte à zona sul de Estocolmo. A nova variante terá 21 km de extensão, sendo a maior parte composta por túneis, e a Bravida foi contratada para desenvolver e instalar sistemas de energia, iluminação, AVAC, águas residuais e combate a incêndios. Num único túnel da E4, estão instalados 76 transformadores, 20.000 dispositivos de iluminação e 23.000 cabeças de aspersor.

A Autodesk estabeleceu uma parceria com a Bravida com vista à adoção de um fluxo de trabalho totalmente digital que proporciona ganhos significativos de produtividade: a automatização e as capacidades de colaboração na nuvem do Revit e do BIM Collaborate Pro resultaram numa economia de custos de 87% nos serviços. A empresa pode ligar os modelos de BIM 3D através dos Serviços da plataforma Autodesk (anteriormente conhecidos como Forge), o que lhe permitirá realizar a manutenção preditiva no futuro. Ao abraçarem a transformação digital como uma oportunidade para desenvolver novas capacidades, as equipas da Bravida estão a reinventar a forma como trabalham.