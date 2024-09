Um dos principiais desafios na implementação da metodologia BIM é a mudança na forma de pensar da equipa. Das linhas no papel para as linhas no computador, o desenvolvimento de um projeto de construção pouco evoluiu até agora. O BIM vem revolucionar o modo de projetar. Não se desenham linhas mas modelam-se paredes, portas, tectos... Ao visualizar tridimensionalmente as interações dos vários elementos do projeto, obtém-se uma reprodução digital daquilo que será construído. Após ultrapassar a resistência inicial é possível comprovar a eficácia e vantagens desta metodologia.

Outro desafio é o tempo necessário para a preparação de um trabalho. É necessário estabelecer os standards e templates a priori de forma a garantir que o uso do BIM irá ao encontro das necessidades do projecto. Este processo pode ser mais demorado do que numa metodologia CAD, no entanto, a médio prazo traz eficiência e consistência ao projeto.