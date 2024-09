A AOC – Grupo Aníbal Cristina, Lda, é uma empresa do ramo da construção, a operar desde 1987, nos setores industriais, logística e serviços, habitação e escritórios, com valências de metalomecânica. Está localizada em Leiria, zona centro do país, com operação na totalidade do mesmo e também a nível internacional.

Destaca-se pelas suas soluções de Design&Build, razão pela qual procura e utiliza software que auxilie e simplifique todo o processo de obra, desde o estudo prévio até ao facility management.

Projetar e construir obras de engenharia civil criando valor e respeitando o ambiente é a missão da organização. Deste modo, o enquadramento do BIM na organização passa por acrescentar valor com partilha de informação e introdução de know how de todos os envolvidos com vista à elaboração do projeto mais completo, otimizado e compatibilizado.