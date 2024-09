„W większych pracowniach cześć członków zespołu zaangażowana jest w działania z obszaru stricte programistycznego. Sama paleta narzędzi, którą Autodesk oferuje, jest bardzo szeroka. My bazujemy głównie na Revicie i poprzez pluginy jesteśmy w stanie przeprowadzić różnego rodzaju analizy, możemy skoordynować odpowiednio działania we wszystkich branżach. Efekt finalny, którym jest gotowy model, możemy w łatwy sposób przekazać do wizualizacji w formacie obsługiwanym przez 3D Studio Max. Nawet w fazie początkowej, w której, przykładowo, wspomagamy się narzędziem Formit, możemy generować bryły koncepcyjne do końcowej wizualizacji, uzyskując dostęp do podstawowych danych poprzez Revit.”