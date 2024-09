Sakairi uważa, że w japońskich wnętrzach ostateczny projekt za często odbiega od początkowej koncepcji. Według niego „koncepcja” powinna być definicją rozwiązania dostosowanego do wyzwania stojącego przed projektantem. „Często słyszę, jak młodzi projektanci posługują się mglistymi wyrażeniami, takimi jak »biała przestrzeń« lub »relaksująca przestrzeń«, ale to tylko podejście projektowe” — mówi. „Klient może wiedzieć, co chce zbudować, lecz często nawet rzeczywiste wyzwania, którym należy sprostać, nie są sprecyzowane. Koncepcję postrzegam jako potrzebę zdefiniowania wyzwania, myślenia o tym, jak sobie z nim poradzić, a także opracowania rozwiązania, które będzie odpowiadać klientowi. Projekt stanowi część całego procesu”.

W pracy projektowej Sakairi polega na oprogramowaniu AutoCAD, którego używa od momentu ukończenia College of Architecture na Texas A&M University. Przed założeniem studia Wise Labo zajmował kluczowe stanowiska w spółkach Kisho Kurokawa Architect and Associate JLL, PIJ oraz SL+A. W jego własnej firmie oprogramowanie AutoCAD LT nadal odgrywa najważniejszą rolę — zwłaszcza podczas realizacji niedawnego projektu hotelu Moxy w Osace w Japonii.