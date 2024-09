Zastosowane rozwiązanie projektowe, obecnie oczekujące na certyfikację LEED Silver, niewątpliwie wpisuje się w misję firmy Touloukian Touloukian: jest ekologiczne i nowoczesne, a jednocześnie pasuje do otoczenia. W prezentacji projektu firma Touloukian Touloukian mówi o poszukiwaniu sposobu integracji starego z nowym: „Głównymi elementami nowoczesnej geometrii budynku są efektowne zadaszenia na wspornikach, nawiązujące do historycznego budynku G.A.R. w Detroit i eliptycznego trawnika w parku, a także imponujące schody prowadzące do tarasu na dachu, ustawione w jednej osi z historycznym budynkiem Detroit Book Tower”.

Jednym z mocnych stron firmy, wynikającą z jej początków w Bostonie, jest umiejętna integracja miejska. W mieście o charakterze zabytkowym każda adaptacja przestrzeni czy nowa budowa musi wymaga uzyskania bardzo wielu pozwoleń. Projektowanie zabudowy ciasnych działek miejskich wymaga doskonałej orientacji w skomplikowanych przepisach związanych z zagospodarowaniem terenu, uzyskiwania zatwierdzeń urzędowych dla projektu, prowadzenia testów odporności oraz współpracy z nadzorem konserwatorskim. Tutaj znakomicie sprawdza się program AutoCAD i zestaw narzędzi Architecture.