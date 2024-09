Tim Campbell

— To szczera prawda — wyjaśnia zapytany o ten cytat. — Niektóre aspekty procesu twórczego rzeczywiście wychodzą lepiej narysowane tradycyjnie, gdyż uważam, że mózg lepiej reaguje na dotykowe połączenie pióra i papieru. Lecz ponieważ tak wiele podróżuję między Los Angeles i Nowym Jorkiem, wytrenowałem swój mózg tak, że mysz to pióro, a podkładka pod mysz to papier. Zaczynam rysować na bardzo wczesnym etapie projektu i zazwyczaj projektuję w samolocie lub gdzieś w mieście za granicą, siedząc w kawiarni. Rysunki wykonuję przeważnie w początkowych fazach procesu, a biorąc pod uwagę to, jak funkcjonuje mój umysł, niemal wolę to robić w AutoCAD.