Branża budowlana jest odporna na zagrożenia, podobnie jak tworzone przez nią konstrukcje, które mogą przetrwać huragany, trzęsienia ziemi i powodzie. Mimo dobrego początku roku, w sektorze architektury, inżynierii i budownictwa nadal występują poważne trudności, w tym spowodowane niestabilnymi kosztami materiałów, zakłóceniami w łańcuchu dostaw, zmianą modeli kształcenia wykwalifikowanych kadr oraz wpływem klęsk żywiołowych na ludność na całym świecie.

Chociaż ekonomiści nadal straszą perspektywą światowej recesji, z opracowanego przez Associated Builders and Contractors (ABC) raportu ze stycznia 2023 r. wynika, że ponad połowa firm budowlanych w USA (53,7%) oczekuje wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a nieomal cztery firmy na 10 (38,9%) przewidują, że w tym samym okresie ich marże wzrosną. Według raportu Research and Markets w ujęciu globalnym do 2023 r. branża budowlana osiągnie wartość około 10,5 bln USD. Przewiduje się także, że jej średnioroczna stopa wzrostu w latach 2018–2023 wyniesie 4,2%.